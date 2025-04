Ricadi, presentato il progetto da 2 milioni di euro per riqualificare alcuni luoghi simbolo del territorio

«Con la presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione urbana e ambientale – si legge in una nota diffusa dall’ex parlamentare Dalila Nesci -, Ricadi festeggia oggi la concretizzazione di un finanziamento da 2 milioni di euro nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) “Calabria – Svelare Bellezza”. Un risultato – prosegue il comunicato – frutto della visione e dell’impegno di Dalila Nesci durante il suo mandato da Sottosegretario di Stato per il Sud nel governo Draghi», oggi presente al Museo archeologico e paleontologico di Ricadi, su invito del sindaco Nicola Tripodi. All’incontro hanno partecipato anche il vicesindaco Domenico Locane, la progettista Anna De Luca, il dirigente tecnico Giuseppe Ciancio e il direttore del museo Vincenzo Calzona. «Il progetto – ha sottolineato Nesci – mira al recupero delle vocazioni identitarie e paesaggistiche del territorio, riqualifica aree e realizza opere diffuse sul vasto territorio di Ricadi». I luoghi su cui si interviene nel dettaglio sono: il “Belvedere” della frazione di Santa Domenica; la “Discesa Grotticelle” ed il “Belvedere del Faro” a Capo Vaticano; lo “Slargo detto Fosso Carnovale” e l’accesso al mare dalla “Piazzetta dei Pescatori” nella frazione di Santa Maria. «Luoghi simbolici pensati per essere restituiti alla fruizione pubblica, valorizzando la bellezza autentica della “Costa degli Dei”».

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – ha dichiarato il sindaco Nicola Tripodi -. La gara è stata espletata ed aggiudicata. A breve potranno partire i lavori che renderanno questi luoghi ancora più accessibili, attrattivi e coerenti con l’identità del nostro territorio».

Il “Cis Calabria – Svelare Bellezza” ha permesso il finanziamento di 110 opere su tutto il territorio calabrese per un totale di 227 milioni di euro. Solo nella provincia di Vibo Valentia, 14 sono i Comuni beneficiari per un totale di oltre 35 milioni di euro. «Ho creduto sin dall’inizio nel valore di questo percorso, costruendo un metodo fondato sul dialogo e la presenza costante nei territori – ha affermato Nesci – . Il territorio di Ricadi è tra i più suggestivi della “Costa degli Dei” e valorizzare luoghi come Capo Vaticano dove ha dimorato lo scrittore Giuseppe Berto, significa restituire senso e prospettiva alla bellezza autentica del Sud. Questa è bellezza che si svela, ma soprattutto che costruisce futuro».

Il vicesindaco Domenico Locane ha dichiarato: «Sono molto contento del lavoro svolto con grande passione dall’architetto De Luca e dai suoi collaboratori. Un grazie anche al dirigente dell’Ufficio tecnico, Giuseppe Ciancio, che ha seguito sin dal momento del suo insediamento questo progetto. Un ringraziamento particolare lo riservo soprattutto alla Nesci che ha saputo interpretare le necessità dei nostri territori durante la sua esperienza di governo e grazie al suo lavoro verrà dato il giusto risalto alle bellezze delle zone interessate dagli interventi di riqualificazione».