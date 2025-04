Diocesi Mileto, sarà la comunità di Bivona a ospitare il Giubileo del mondo del lavoro

Sarà Bivona a ospitare il Giubileo del Mondo del Lavoro della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Un evento che quest’anno assumerà un significato ancora più profondo, intrecciandosi con il lutto che ha colpito la Chiesa universale: la morte di Papa Francesco. La comunità episcopale si ritroverà tutta assieme a vivere questo momento di riflessione e di rinnovamento per i lavoratori il prossimo 1° maggio, nel giorno dedicato a San Giuseppe Lavoratore. «La manifestazione – sottolinea l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali presentando l’evento giubilare – rappresenterà anche l’occasione per rendere omaggio alla figura del Santo Padre, che con il suo pontificato ha segnato una svolta nel modo di intendere il lavoro umano, ribadendo la dignità, l’etica e il valore comunitario. Papa Francesco affermava che il lavoro non è solo un modo per guadagnarsi da vivere, ma espressione della nostra dignità, partecipazione alla creazione e strumento di giustizia sociale”. E, ancora, che la persona non è solo lavoro, ma che ci sono altre necessità umane come la famiglia, gli amici e il riposo. Il lavoro, dunque – aggiunge l’Ufficio diocesano di settore – nella visione cristiana del Santo Padre deve essere al servizio della persona, diventando espressione della creatività ed espressività della persona che raggiunge la pienezza della propria dignità quando gli consente non solo di affrancarsi dal bisogno materiale, ma anche di avere del tempo libero da dedicare alla famiglia, allo sport e alla comunità. Quando ciò non avviene il lavoro diventa una schiavitù che non consente la crescita spirituale dell’uomo ma solo quella materiale. Il Giubileo del Mondo del Lavoro – conclude – vuole essere non solo un’occasione commemorativa, ma anche un invito alla speranza, alla coesione sociale e all’impegno collettivo, nella luce degli insegnamenti di un Papa che ha fatto del lavoro uno dei pilastri del suo messaggio evangelico».

Durante la giornata a Bivona si alterneranno momenti di preghiera, testimonianze di lavoratori e di rappresentanti delle istituzioni e del sindacato, celebrazioni liturgiche e iniziative culturali. Il programma dell’evento prevede, nello specifico, alle 9.30 il raduno dei partecipanti all’esterno della chiesa di Bivona, seguito da un breve pellegrinaggio verso l’area parcheggio del Nuovo Pignone. Subito dopo ci sarà una Tavola rotonda sul tema “Diritti dei lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro” che vedrà gli interventi, tra gli altri, del prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo e del vescovo, monsignor Attilio Nostro. Il Giubileo del Mondo del Lavoro si concluderà con le confessioni e una celebrazione eucaristica all’aperto che sarà presieduta alle 11.30 dallo stesso presule della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, alla presenza di autorità civili e religiose, di associazioni sindacali e imprenditoriali e di semplici cittadini.