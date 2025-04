Ricadi si mobilità contro le truffe online e agli anziani: convegno formativo con l’Arma dei carabinieri

La locandina dell’incontro pubblico

L’amministrazione comunale di Ricadi, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, l’associazione “Futura” di Santa Domenica e il Mu.Ri. (Museo di Ricadi), ha organizzato un importante convegno dedicato alla crescente problematica delle truffe online e di quelle ai danni degli anziani. L’evento, intitolato “Truffe online e agli anziani: come riconoscerle e i consigli per difendersi“, si terrà sabato 3 maggio alle ore 17:30 presso il Museo civico situato in via Roma, nella frazione di Santa Domenica. L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per la comunità di Ricadi per acquisire strumenti e consapevolezza utili a proteggersi da queste forme di criminalità sempre più diffuse e insidiose. La partecipazione dell’Arma dei carabinieri garantirà un approccio autorevole e pratico, fornendo ai cittadini le informazioni necessarie per riconoscere le truffe e adottare comportamenti preventivi efficaci.