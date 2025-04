Farmaci in dono, l’iniziativa del Leo Club di Vibo per Pasqua: «Piccoli mattoncini con cui costruire il futuro»

In occasione della Pasqua appena trascorsa, il Leo Club di Vibo Valentia ha consegnato al Comitato della Croce Rossa locale i farmaci raccolti nell’ambito della campagna solidale avviata a fine dicembre, grazie alla collaborazione dei cittadini vibonesi. «Un piccolo grande gesto – è quanto si legge in una nota – che testimonia come la solidarietà, quando si trasforma in azione concreta, possa davvero cambiare il mondo. La campagna ha visto la preziosa collaborazione di numerose farmacie cittadine: Farmacia De Pino, Farmacia Buccarelli, Farmacia Montoro e Farmacia Centrale, che hanno aderito con entusiasmo, confermando ancora una volta la forza della rete solidale locale».

Non sono, inoltre, mancate le parole del presidente del Leo Club, Domenico Deodato che, pur non avendo potuto partecipare alla cerimonia di consegna, ha voluto ugualmente rivolgere il proprio ringraziamento: «Ringraziamo di cuore le farmacie che hanno creduto nel progetto e, soprattutto, i cittadini vibonesi, che hanno dimostrato quanto forte sia il senso di comunità e di altruismo che anima la nostra terra».

Deodato, poi rivolgendosi alla Croce Rossa ha aggiunto: «Collaborare con una realtà così radicata e operosa sul territorio è per noi motivo di grande orgoglio e uno stimolo a moltiplicare i nostri sforzi per il bene comune». Durante l’incontro di consegna, la vicepresidente del comitato, Caterina Muggeri ha ringraziato il club con una frase breve ma emblematica: «Da soli si va veloci, insieme si va lontano». Non sono, infine, tardate ad arrivare le parole dei soci più giovani del club: «Ogni sorriso donato, ogni gesto di aiuto, ogni speranza riaccesa è un mattoncino con cui costruiamo il futuro».