C’è anche un’associazione vibonese tra le 10 premiate dalla Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald

Sostegno concreto alle comunità locali e vicinanza ai più fragili. Con questi obiettivi, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ha promosso, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa nazionale “Una pacca sulla spalla” sostenendo 10 associazioni no profit che operano in diversi comuni italiani. Tra i beneficiari anche l’associazione Attivamente coinvolte Asp che sarà premiata a Vibo Valentia martedì 29 aprile.

La Fondazione, è spiegato in una nota, «ha scelto di sostenere chi si impegna quotidianamente all’interno delle proprie comunità a supporto dei più fragili che si trovano nel territorio. Le 10 realtà no profit che hanno beneficiato della donazione e i loro progetti sono stati selezionati tra i numerosi enti proposti e segnalati dai ristoranti McDonald’s, che hanno contribuito per il quarto anno consecutivo con grande entusiasmo, dimostrando il loro impegno verso i territori presso i quali operano».

In particolare, Fondazione Ronald McDonald attraverso Una pacca sulla spalla ha supportato con un contributo di 3mila euro il Centro antiviolenza Attivamente coinvolte Asp, che «propone un progetto per la sensibilizzazione e prevenzione per il contrasto della violenza di genere negli istituti scolastici e allestimento spazio minori in Casa emergenziale».

«Desideriamo restituire e creare valore nelle comunità dove i licenziatari McDonald’s sono presenti. Il nostro sostegno è sempre rivolto a realtà che lavorano per l’infanzia e l’adolescenza e che hanno valori comuni alla nostra organizzazione», ha commentato Giuseppe Pisani, presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. I progetti verranno realizzati nel corso del 2025 e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ne seguirà la realizzazione passo passo.