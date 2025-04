Festa grande a Porto Salvo per i cento anni di Nicolina Florio. Il sindaco Romeo: «Simbolo di chi ha fatto tanti sacrifici» – VIDEO

A celebrare la nonnina vibonese anche il primo cittadino di Vibo che ha voluto omaggiare con una targa ricordo l’anziana concittadina che per 27 anni ha lavorato in Comune svolgendo il mestiere di bidella

Una bella giornata per la piccola frazione vibonese di Porto Salvo che oggi ha festeggiato i cento anni della signora Nicolina Florio, che per 27 anni ha lavorato per il Comune svolgendo il mestiere di bidella, testimone anche lei di quel passato ormai lontano ma allo stesso tempo vicino, che inevitabilmente si lega alla nostra storia e fa di queste persone un patrimonio vivente, in un momento storico come questo in cui le comunità perdono sempre più pezzi della loro identità. A festeggiarla tutta la comunità, i familiari ed il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, che ha consegnato alla concittadina centenaria una targa come ricordo di questa significativa giornata.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

L’augurio del sindaco

Il primo cittadino ha dunque sottolineato l’importanza di compleanni così importanti: «Una giornata di festa per Porto Salvo, una giornata di festa per tutto il comune di Vibo, un traguardo importante fatto di umanità, di affetti, di solidarietà anche tra vicini di casa, tra paesani. Tutta la comunità – ha aggiunto – si è ritrovata attorno a questa signora, a questa splendida nonnina che è il simbolo di quella popolazione che ha fatto tanti sacrifici ma che è riuscita ad arrivare ad un’età così importante proprio per l’affetto che ha sempre ricevuto, e l’amministrazione non può che essere contenta di questo traguardo, siamo stati vicini alla signora Nicolina Florio con lo stesso affetto con cui anche i suoi familiari le sono stati vicino».