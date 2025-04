Il Conclave per eleggere il nuovo Papa inizierà il 7 maggio: Cappella sistina chiusa da oggi

Conclave comincerà mercoledì 7 maggio. La data è stataconfermata dal direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni in un briefing,

La Cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da oggi, ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. «Si comunica che la Cappella Sistina – si legge – sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis».

Il caso Becciu

Nella congregazione dei cardinali di questa mattina si è parlato del caso riguardante il cardinale Angelo Becciu. «Se ne è parlato ma non c’è ancora una delibera», ha detto nel briefing il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. A dicembre 2023, al termine di un lunghissimo processo, il cardinale era stato condannato per lo scandalo legato alla vendita del palazzo di Sloane Avenue, a Londra. Un investimento che causò perdite per le casse papali pari a oltre 200 milioni di euro.

I fedeli a Santa Maria Maggiore

Già oltre 70mila fedeli, intanto, sulla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Nella giornata di ieri si è registrato il picco massimo di circa 70mila transiti di accesso alla Basilica, come reso noto dalla Questura. Per gestire i flussi di ingresso in aumento, è stata pianificata la perimetrazione con transennamento lungo tutto il perimetro di piazza dell’Esquilino, utilizzata come bacino di compensazione per i fedeli in attesa, con sistemi di incanalamento destinati a indirizzare le persone verso i varchi di filtraggio.

Anche oggi tantissimi i fedeli in coda sotto al sole a Santa Maria Maggiore. La fila, che parte da piazza dell’Esquilino e abbraccia gran parte della basilica, comprende turisti, pellegrini, ancora qualche giovane a Roma per il giubileo degli adolescenti e qualche gruppo arrivato ieri o questa mattina per il giubileo delle persone con disabilità.