Un ponte generazionale tra anziani e bambini: l’associazione Vibo Marina C’è promuove un evento speciale al Medical Center di Drapia

La locandina dell’evento

Sabato 10 maggio a Drapia, nella struttura del “Don Mottola Medical Center” si terrà il XVI evento “I love anziani”, organizzato dall’associazione Vibo Marina C’è. Il sodalizio «ha iniziato la sua attività il 16 aprile 2022 con un primo evento in un momento difficile come quello del Covid-19 – si legge nel comunicato stampa dell’associazione -, al fine di offrire ai bambini del proprio paese momenti di spensieratezza e allegria. Il presidente e gli attivisti, dopo tre anni di attività e quindici eventi realizzati, sono felici di continuare ad organizzare iniziative mirate a sostenere valori importanti come quelli dell’ambiente, dell’aggregazione e dell’amore per il prossimo, dedicandosi in particolare ai bambini, agli anziani e alle persone in difficoltà del proprio territorio». L’obiettivo di quest’anno, spiega il presidente dell’associazione Attilio Fiorillo, è «donare affetto e momenti di condivisione tra anziani e bambini. Si tratta di un evento senza scopo di lucro, diverso dagli altri poiché non è aperto al pubblico. Infatti, saranno presenti solo i bambini scout di Tropea. La giornata inizierà con una preghiera di monsignor Giuseppe Fiorillo».

L’evento sarà animato dal “Gruppo Folk Città di Vibo Valentia”, dall’illusionista Massimo Cappuccio e dalla presenza dei Giganti di Vibo Marina. «Un tema importante e molto profondo – prosegue la nota dell’associazione – quello scelto dal presidente Fiorillo per questa nuova iniziativa: al giorno d’oggi viviamo in una società giovane e frenetica, dove gli anziani sono spesso considerati un peso, e di conseguenza la vecchiaia è vista quasi come una malattia da combattere. In realtà, gli anziani sono persone che hanno vissuto la vita, accumulato esperienze e tratto insegnamenti preziosi. È fondamentale ascoltare i racconti di chi ha vissuto più a lungo, perché in primo luogo permette a chi è anziano di riscoprire il proprio valore e di sentirsi utile attraverso la propria esperienza di vita, e chi ascolta ha l’occasione di apprendere qualcosa direttamente da chi l’ha vissuta in prima persona. L’ascolto è quindi un valore fondamentale in grado di mettere in contatto le diverse generazioni e creare un profondo legame. Quello dell’ascolto e del rispetto è un approccio che pone al centro la persona con la sua individualità, le riconosce un valore intrinseco e riceve conoscenza in cambio».

«È importante cercare il consiglio degli anziani, giacché i loro occhi hanno contemplato il passare degli anni e le loro orecchie hanno ascoltato le voci della vita. Dovremmo cogliere il senso profondo di queste parole, riscoprirle da adulti e sensibilizzare già i più piccoli sull’argomento. Purtroppo, nella nostra società la persona anziana spesso non si sente al passo con i tempi, non riesce a trovare il suo “posto” nel mondo e a sentirsi parte integrante della comunità. Il presidente Fiorillo ha sottolineato la mancanza di strutture adeguate per fornire assistenza agli anziani e ha auspicato che la Regione Calabria attivi nuove politiche per l’invecchiamento attivo e dignitoso». Il presidente ringrazia il “Don Mottola Medical Center” per aver «accolto la richiesta dell’associazione di poter organizzare un’iniziativa con gli anziani della struttura», ringraziando il personale della struttura «per il sostegno all’evento, che ha reso possibile la presenza degli animatori e dei Giganti di Vibo Marina per allietare la giornata e regalare un sorriso agli anziani e ai bambini: l’associazione MàMé for you, il gruppo ViGi, Patania Gioielli srl, Mood street food e Living Design srl». In fine, Fiorillo ha ringraziato le aziende Pastificio Fiorillo sas, Dolciaria Monardo srl e Vivere e Natura srl (acqua Leo) «per le donazioni fatte alla struttura».