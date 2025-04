Giuseppe Sarlo nuovo presidente di Ali di Vibonesità: «Serve la voce dei giovani e un confronto serrato con Enti e territorio»

Giuseppe Sarlo, noto giornalista vibonese, è il nuovo presidente dell’associazione “Ali di Vibonesità” per il triennio 2025/2027. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi al 501 Hotel, segnando un passaggio di testimone da Tony Bilotta, al quale va il riconoscimento «per l’impegno profuso nella fase di esordio dell’associazione». Il nuovo Consiglio direttivo vede la presenza di figure attive nel tessuto sociale vibonese: Franco Mellea (vicepresidente), Vincenzo Russo (segretario), Giusi Borello, Melino Morano, Anna Murmura, Michele Petullà, Nino Potenza, Pietro Proto e Pasquale Valente (consiglieri). A garanzia dell’operato dell’associazione, è stato eletto un Comitato dei garanti composto da Lucia Sabatino (presidente), Rina Mandara (vicepresidente) e Nino Nicocia (segretario). L’Organo di controllo sarà invece guidato da Annamaria Macrì (presidente), con Francesco Vangeli (vicepresidente) e Annamaria Sarlo (segretario).

Giuseppe Sarlo, confermato anche nel ruolo di portavoce, ha aperto l’assemblea ricordando con entusiasmo la nascita e le prime significative iniziative di “Ali di Vibonesità” sotto la presidenza di Tony Bilotta. L’associazione si è subito «distinta – si legge nel comunicato stampa dell’associazione – per l’attenzione rivolta ai giovani e al mondo della scuola, per la denuncia delle criticità del sistema sanitario locale e per l’impegno nel recupero di importanti pagine della storia vibonese. Temi cruciali per la comunità sono stati affrontati con passione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui disagi che ancora affliggono il territorio e di promuovere un rinnovato senso di benessere collettivo». Negli interventi successivi, Tony Bilotta, Franco Mellea, Bruno Ceravolo, Pasquale Valente e Nicola Barbuto hanno «ribadito l’impegno di “Ali di Vibonesità” nella difesa dei diritti dei cittadini».

Il neo presidente ha sottolineato come il positivo riscontro dell’attività svolta finora rappresenti un forte incentivo ad amare ancora di più Vibo Valentia e il suo territorio. «Il vibrante appello che giunge dal territorio – ha dichiarato Sarlo – chiede alla politica e alle istituzioni un coinvolgimento pieno e consapevole per una rinnovata presa di coscienza, capace di creare le condizioni per una nuova speranza socio-culturale e ambientale». Sarlo ha poi aggiunto: «I cittadini stanno tentando di dare una forte spallata all’indifferenza e all’incapacità di chi è preposto a governare e che delude ogni giorno di più le attese. In questa direzione va l’utilità di alimentare il forte spirito d’iniziativa dell’associazionismo, che mira a contare presto su una nuova spinta ricca di più capaci impulsi di sinergie, pronti a creare una sempre più ideale rete di condivisione». Il nuovo presidente ha infine delineato la visione per il futuro di “Ali di Vibonesità”, ponendo l’accento sulla «necessità di una nuova cultura del dialogo e del confronto con politica, enti locali, istituzioni e altre associazioni. Resta questa la grande scommessa – ha concluso Giuseppe Sarlo – basata sulla indispensabile partecipazione dei cittadini, con protagonisti soprattutto i giovani». L’elezione di Giuseppe Sarlo segna dunque una nuova fase per “Ali di Vibonesità”, con la promessa di un impegno ancora maggiore verso la comunità vibonese e le sue istanze.