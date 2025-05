Vibo Marina pronta a fare da cornice per la tappa conclusiva del Calabria tour Porsche: in arrivo 25 bolidi dalla Germania e da Malta

La locandina dell’evento

Una manifestazione itinerante organizzata dal Porsche Club di Malta e Zuffenhausen Sport Club (Stuttgart, Germania) per festeggiare il loro gemellaggio. Sono previste quattro tappe che porteranno le 25 auto del prestigioso marchio tedesco attraverso i luoghi più suggestivi della Calabria. Il percorso della prima tappa, svoltasi il 1° maggio è stato di 233 km con partenza dal Grand Hotel “Domus” di Rende per poi toccare il Museo della Liquirizia “Amarelli” e il Lago Cecita. Nella seconda giornata la carovana automobilistica, dopo aver sostato nel Parco nazionale del Pollino, si sposterà sul Tirreno, per toccare Maratea, Diamante e Paola. Il terzo percorso attraverserà poi il centro della regione, con visita all’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore, nel Parco nazionale della Sila. La quarta ed ultima tappa avrà come arrivo il Porto turistico di Vibo Marina, dove è anche prevista una degustazione di prodotti tipici locali, con protagonista assoluto il Tartufo di Pizzo.

Le circa quaranta persone che parteciperanno alla manifestazione, tra cui numerosi maltesi al seguito, saranno ospitati nella struttura turistico-nautica e ricettiva “Marina Carmelo”, dove farà gli onori di casa il patron Franco Ranieri, che si è attivato alacremente per favorire la scelta di Vibo Marina come tappa conclusiva della manifestazione. Un inedito connubio tra automobili e barche per sottolineare come il mare, fin dall’antichità, sia la principale via di comunicazione per un regione che vanta 600 km di coste.