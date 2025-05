Zambrone aderisce al Servizio civile 2025, obiettivo «promuovere la crescita personale e professionale dei giovani»

L'ente si avvarrà ancora una volta del Centro studi politici, culturali, economici, sociali e giuridici "Futura" per la redazione del progetto

La giunta comunale di Zambrone ha deliberato l’adesione al Servizio civile universale per l’anno 2025, con l’obiettivo di «promuovere la crescita personale e professionale dei giovani e di coinvolgerli attivamente nella comunità locale». Per la realizzazione di tale iniziativa, il Comune si avvarrà della collaborazione dell’associazione Centro studi politici, culturali, economici, sociali e giuridici “Futura”, affidando «all’ente esterno l’incarico di progettazione, formazione e gestione delle attività di Servizio civile».

La decisione, si legge nel documento, è stata presa in considerazione della «comprovata esperienza e qualificazione di Cs “Futura” nel settore, nonché della carenza di personale interno al Comune in grado di gestire autonomamente le complesse procedure legate al Servizio civile universale». Il progetto da presentare al dipartimento per il Servizio civile universale sarà elaborato «in base alle specifiche esigenze ed opportunità formative del Comune di Zambrone».