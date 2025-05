Tutto pronto a Santa Domenica di Ricadi per il convegno sull’architettura rurale in Calabria promosso da Legambiente

La locandina del convegno alla Green Station di Santa Domenica di Ricadi

Domani 10 maggio, alle ore 17, alla Green Station del piazzale Stazione di Santa Domenica di Ricadi, si terrà un importante evento dedicato alla riflessione sul valore, la conservazione e la valorizzazione dell’architettura rurale calabrese. Intitolato “L’architettura rurale in Calabria: conservazione e valorizzazione, tradizioni e prospettive”, l’iniziativa rappresenta un’occasione cruciale per discutere il futuro di un patrimonio culturale e paesaggistico unico, spesso minacciato dall’abbandono e dal degrado. L’evento sarà introdotto e coordinato da Franco Saragò, presidente del Circolo Legambiente Ricadi, che ha lavorato intensamente per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questa tematica. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi, si svilupperà un ricco panel di esperti provenienti da diversi settori. Vincenzo Calzona, direttore dei Musei di Ricadi, parlerà di “Architettura popolare nei casali di Tropea”, mentre Rosario Chimirri, docente di Storia dell’architettura, affronterà le “Contraddizioni e paesi storici nello scenario contemporaneo”.

Il dibattito proseguirà con Marco Sideri, presidente dell’associazione “Città della terra cruda”, che si concentrerà su “Ecoturismo in terra cruda” e Antonio Varrà, esperto di scienze turistiche, che condividerà esperienze di ricerca sulla terra cruda calabrese. La discussione coinvolgerà anche figure di rilievo del territorio e della regione, tra cui Fabio Foti, presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Vibo Valentia, Romano Pasquale Mazza, presidente dell’Ordine dei geologi, e il consigliere regionale Francesco De Nisi, oltre a Salvatore Siviglia, dirigente regionale per urbanistica e paesaggio. Un momento di confronto pubblico offrirà l’opportunità di dialogare tra rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini, per stimolare proposte concrete e strategie di tutela e valorizzazione di questo patrimonio. Le conclusioni saranno affidate a Sandro Polci, architetto paesaggista e membro del Comitato scientifico di Legambiente nazionale, che riassumerà i principali spunti emersi durante la giornata. Organizzato da Legambiente Calabria e Legambiente Ricadi – Vibo Valentia, con il patrocinio del Comune di Ricadi, l’evento si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma anche a amministratori, studiosi e cittadini interessati a mantenere vivo il patrimonio delle tradizioni rurali calabresi, guardando a un futuro sostenibile che valorizzi le radici culturali e paesaggistiche della regione.