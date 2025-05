Mileto si appresta a diventare per un giorno la capitale regionale delle auto d’epoca

Sarà una domenica all’insegna delle auto d’epoca, quella di domani 4 maggio a Mileto. Per l’occasione il territorio comunale della cittadina normanna diventerà a livello regionale vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del mondo delle quattroruote, con due appositi eventi a loro dedicati, entrambi promossi con il patrocinio dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Si partirà alle 9 con il XII raduno “In 500 tutti da Mamma Natuzza”. A quell’ora, decine di Fiat 500, e non solo, si ritroveranno insieme nella suggestiva piazza Badia.

Alle 10.30 circa, invece, è previsto nella stessa Mileto l’inizio dell’avvincente viaggio che vedrà i soci del Club Autostoriche Nausicaa Veteran Car Soverato, presieduto da Francesco Cardamone, immergersi con le loro automobili nel glorioso trascorso della città elevata nell’anno mille a capitale della contea di Ruggero I D’Altavilla, nell’ambito del processo di conquista e rilatinizzazione del Sud Italia portato a compimento con il fratello Roberto il Guiscardo e in accordo con Papa. In questo contesto, previste delle apposite visite guidate al museo nazionale, vero scrigno di preziosi tesori provenienti dall’antico sito normanno, abbandonato dopo il terremoto del 1783, e all’imponente basilica cattedrale, chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Per quanto riguarda il raduno “In 500 tutti da Mamma Natuzza”, invece, la manifestazione organizzata anche quest’anno dal coordinamento di Reggio Calabria “Fiat 500 Club Italia”, guidato da Enzo Polimeni, entrerà nel vivo alle 11.15, orario in cui è prevista la partenza del corteo per le vie cittadine, con destinazione finale la Villa della Gioia di Paravati, dove è inserito il santuario “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” ed ospitata la tomba di Natuzza Evolo, morta nel giorno di Ognissanti del 2009. All’interno dell’edificio sacro gli automobilisti parteciperanno alla santa messa delle 11.30, per poi assistere a una video storia della vita della Serva di Dio e al suggestivo rito di benedizione delle vetture d’epoca parcheggiate nella grande spianata della stessa Villa della Gioia. La ripartenza del XII raduno delle Fiat 500 dai luoghi di Mamma Natuzza è prevista subito dopo.