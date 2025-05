In Sila il Concorso regionale Aibes: a primeggiare anche Giulio Valia, bartender di un noto locale di Pizzo

Insieme agli altri due vincitori accederà al Concorso nazionale Italian Cocktail Competition in tour che si svolgerà in crociera con tappe Genova, Barcellona e Marsiglia. Oltre alla competizione, sono state realizzate masterclass di livello e uscite formative alla scoperta della ricchezza del territorio silano

Si è tenuto nella cornice del Parco nazionale della Sila, presso l’Hotel Camigliatello, la tre giorni di Aibes Cocktail Experience, Calabria & Nature. Tre giornate all’insegna del Bar Training, Entertainment, Competition, Culture and Leisure. Un’opportunità imperdibile per aggiornarsi, confrontarsi e trarre ispirazione, a maggior ragione in un contesto naturalistico d’eccezione.

Il baricentro della manifestazione – si legge in una nota stampa – è ruotato intorno alla Competition del XXIII Concorso regionale Aibes Calabria Basilicata, che con il coordinamento del direttivo, composto dal fiduciario Luca Biafora, dal consigliere nazionale Sergio Aiello e dal responsabile tempo libero ed istituti alberghieri Caliò Salvatore, naturalmente insieme a tutti i soci storici, ha avuto il successo sperato, il tutto in un’ottica di condivisione e spirito associativo che contraddistingue Aibes ed i suoi valori costituenti.

La competizione

Come ogni anno, la Sezione Calabria Basilicata ha organizzato la Competition Aibes, che premia i migliori Barman e Barlady. Quest’anno i vincitori, dal 26 al 30 ottobre accederanno al 76° Concorso Nazionale – Italian Cocktail Competition in tour 2025, che si terrà in crociera su Costa Favolosa con tappe Genova, Barcellona e Marsiglia, dove tutti i Bartender Italiani, si sfideranno per andare al Mondiale.

Non solo competizione, ma Entertainment il 27 aprile, con due uscite didattiche ludiche, organizzate dai soci Salvatore Caliò e Francesco Silipo rivolte a tutti gli amanti della natura: Trenino della Sila con Willy Wonka, organizzato dalla Sala da Te Le Jardin Cs, che con i Bartender Aibes alla stazione di Sculca, ha omaggiato tutti i viaggiatori del Trenino Willy Wonka, con dei Cocktail al Cioccolato by Fabbri1905; al pomeriggio Bike Excursions -Foraging by Caffo Group 1915, fantastica escursione in bicicletta lungo i sentieri della Sila By Loricaly, che ha permesso ai partecipanti, non solo di pedalare tra la natura incontaminata, ma anche il gusto di raccogliere le erbe aromatiche e i fiori, presenti sul territorio silano.

La masterclass

Il 28 aprile giornata dedicata al mattino ad una MasterClass con Gregory Camillò, general manager del “Jerry Thomas Speakeasy e BarRoom”, nonchè bartender Calabrese, che ha mosso i primi passi nel settore a Vibo Marina al Tato’s Irish Pub, e conosciuto nel mondo della Bar Industry per la sua professionalità e umiltà. La masterclass ha avuto come tema: come la biodiversità può cambiare la vita – Il mio viaggio dalla Calabria al Mondo. Appunto tutti i partecipanti al XXIII Concorso regionale Aibes, ma anche gli alunni degli Istituti alberghieri presenti, insieme ai professionisti del settore turistico alberghiero provenienti da tutta la Calabria ed anche da fuori regione, hanno percepito non solo il livello di professionalità di un bartender giramondo con esperienze lavorative tra Dubai, Londra, Singapore e Roma, ma anche la sua umiltà, messa a disposizione di tutti i coloro hanno voglia di crescere nel mondo del Bartending.

La competizione

Al pomeriggio con inizio alle 15.30, inizia la competition con presentatore ufficiale della manifestazione Luigi D’Alife Dj, supportato da Salvatore Caliò.

La competition ha visto sfidarsi bel 65 concorrenti bartender, provenienti da due regioni, appartenenti a diverse categorie: Bartender Junior, Bartender e Bartender Professional. Si sono sfidati nelle categorie, rispettivamente Low Alcool e Fancy. Infine la categoria Flair.

I vincitori che rappresenteranno la Sezione Calabria Basilicata al 76° Concorso nazionale Aibes:

Giulio Valia – Low Alcool – lavoro: Bartender c/o Il tartufo Domenico Penna Pizzo

Lucio Raccuja – Cat.Fancy – Reggio Calabria

Danilo Costante – Cat. Flair – San Giovanni in Fiore

La giuria del Concorso era composta da Gregory Camillò e Paolino Nigro entrambi bartender professionisti, Gianluca Perrotta esperto di Beverage, e Luigi Salsini noto giornalista enogastronomico. Dopo la consacrazione dei vincitori, in un’area di festa e musica, si è proseguito con la cena di galà, con un menù tipico silano, accompagnato dai prodotti d’eccellenza made in Calabria.

I workshop

Il 29 aprile dalle 9.30 in poi, si sono susseguite una serie di Masterclass/Workshop di prestigio, con ospiti di rilievo del panorama nazionale ed internazionale del bartending.

Si parte con Alessandro Cattani, brand ambassador di Fabbri1905 Premiata Distilleria, socio sostenitore storico di Aibes, che ha parlato dei nuovi prodotti Fabbri, ed appunto ha introdotto Arie&Velluti Shake, facendo vedere a tutti i bartender presenti, le diverse metodologie di utilizzo e servizio.

Si continua con Michele Di Carlo “Il Gustosofo” consulente Bonaventura Maschio, socio sostenitore storico di Aibes, che ha parlato dei nuovi prodotti aziendali, tra cui il Bitter, il Vermouth Rosso e il Gin The Barmaster, prodotti all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.

La giornata si è conclusa con Paolino Nigro, bartender professionista, che dopo tante esperienze nel mondo, tra Spagna e Inghilterra le ultime, ritorna in Italia, prima a Milano ed infine nella sua Melfi città d’origine, appunto nella fantastica Basilicata. Il tema di Paolino Nigro: Origini. Paolino ha condiviso con tutti i presenti, la sua esperienza legata all’apertura del suo nuovo locale, appunto dal nome Origini, dove il passato e la storia del suo paese, si sposano con il presente nella sua drink list e nel menù Origini.

«Non è stata solo un’occasione di competizione, ma – prosegue il comunicato – soprattutto un momento di incontro e condivisione per tutti i presenti, offrendo uno spaccato dell’altissimo livello raggiunto dalla sezione Calabria Basilicata. L’evento ha rappresentato un’opportunità per crescere insieme, confrontarsi e rafforzare i valori e la mission dell’associazione, impegnata da sempre nella promozione del bartending in Italia e nel mondo con Iba, International Bartender Association, di cui Aibes è fondatrice. La presenza del presidente Aibes Angelo Donnaloia, ha reso il concorso ancor più emozionante».

«Un plauso speciale – sottolineano i promotori – va a tutto lo staff organizzativo della manifestazione, agli sponsor, agli ospiti Mr Danilo Bellucci, ai brand ambassador dei soci sostenitori presenti (Caffo Group1915, Nonino, Red Bull, Bottega Spa, Fabbri1905, Bonaventura Maschio) ed ai soci Aibes tutti, ma soprattutto i migliori auguri a chi proseguirà verso il Concorso Nazionale 2025. La Sezione Aibes Calabria Basilicata, vista la splendida riuscita di questo XXIII Concorso Regionale, auspica che il Nazionale del 2026 AIBES, si tenga proprio in Calabria, territorio meraviglioso, dove l’accoglienza, la professionalità turistica alberghiera, il buon cibo e le tradizioni, la fanno da padrone».