Verso il Conclave, per i calabresi Zuppi è il cardinale favorito per raccogliere l’eredità di papa Francesco: il sondaggio

Presidente della Cei, arcivescovo di Bologna, figura inclusiva e capace di dialogare con tutti: Matteo Zuppi è, per i lettori del network LaC, il cardinale perfetto per raccogliere l’eredità di papa Francesco. Nel sondaggio lanciato mercoledì scorso i suoi consensi hanno superato il 54,5% del totale.

Una scelta di continuità, visto che Zuppi godeva della fiducia di Bergoglio che a lui aveva affidato una missione per la pace in Ucraina. Secondo, ma molto distanziato, il cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato vaticano. Il porporato, dato tra i papabili alla vigilia di un Conclave che si annuncia imprevedibile, raccoglie il 18,77%. Allargando lo sguardo, si può dire che 73 calabresi su 100 vogliono un papa italiano, soluzione che non appare – stando alle previsioni della vigilia – come quella più probabile.

Leggi anche ⬇️ E se il prossimo Papa fosse calabrese? Il cardinale Battaglia tra i nomi più popolari per la successione a Bergoglio

Al terzo posto nel nostro sondaggio c’è, invece, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, uno dei più popolari sui sui social, con il 14% dei voti. Chiudono Péter Erdő (8,85%) e Jean-Marc Aveline (3,89%).

Anche Tagle, così come Zuppi e Parolin, appartiene alla corrente progressista della Chiesa, maggioritaria nell’assemblea che si riunirà dal 7 maggio nella Cappella Sistina. Tendenza, quella per un futuro pontefice progressista, confermata anche nel sondaggio riportato ieri da La Stampa: 7 italiani su 10 vorrebbero vedere confermata la linea di apertura e inclusione seguita da Francesco. Non che i sondaggi possano influenzare un Conclave ma il Vaticano è cambiato ed è molto meno chiuso di un tempo. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it