Mileto, la diocesi si arricchisce di tre nuovi sacerdoti: ecco chi sono

La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si arricchisce di tre nuovi sacerdoti. Un momento di grande gioia per tutta la comunità di fedeli, un dettaglio non da poco in un periodo contrassegnato da gravi carenze di vocazioni all’interno della Chiesa universale, soprattutto nel vecchio continente.

I tre nuovi presbiteri sono don Emanuele Nardo, don Ivan Serra e don Raffaele Ferrazzo. La loro ordinazione è avvenuta nel corso di un’apposita celebrazione eucaristica presieduta nella basilica cattedrale di Mileto dal vescovo, monsignor Attilio Nostro. Al suo fianco, sull’altare centrale, monsignor Vincenzo Rimedio e monsignor Lucio Angelo Renna, rispettivi vescovi emeriti delle diocesi di Lamezia Terme e di San Severo, e numerosi presbiteri.

Nell’occasione, davanti a un gran numero di fedeli è stato anche festeggiato il 32esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale dell’attuale presule della diocesi, il quale nel corso della sua omelia, attingendo ai brani del giorno, ha invitato don Nardo, don Serra e don Ferrazzo «ad accogliere la Parola di Dio come un dono per modellare la loro vita ad immagine della stessa» e a saper riconoscere l’opera del Creatore «che si disvelerà nel loro ministero». Don Serra e don Nardo provengono entrambi da Vibo Valentia.

Il primo fa parte della comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore e San Leoluca e prima di iniziare il cammino vocazionale in seminario ha svolto diversi lavori in varie zone dell’Italia. Il secondo, invece, proviene dalla parrocchia della Sacra Famiglia e, tra le altre cose, ha svolto una parte dei suoi studi presso il Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” della stessa città capoluogo di provincia. Don Ferrazzo, infine, proviene dalla comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Rombiolo. Tutti e tre neo sacerdoti hanno vissuto e completato la loro formazione al sacerdozio presso il Seminario Teologico Regionale San Pio X di Catanzaro. A rendere ancora più intensa ed emozionate la cerimonia che ha portato alla loro ordinazione sacerdotale ci ha pensato il Coro polifonico diocesano, con i canti che via via hanno accompagnato la liturgia e le conseguenti note levatesi alte tra le imponenti navate della basilica cattedrale.