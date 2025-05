Jonadi intitola a Nilde Iotti la nuova sala conferenze di Vena, giovedì l’inaugurazione

La locandina dell’evento

«Intitolare questa sala a Nilde Iotti è un gesto di memoria attiva. Significa riaffermare i valori della democrazia, della partecipazione e della responsabilità pubblica in un tempo in cui c’è bisogno di punti fermi. Lo facciamo restituendo alla comunità uno spazio moderno, accessibile, pronto a ospitare la vitalità culturale e civile di Jonadi». Queste le parole con cui il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta annuncia la prossima intitolazione della sala conferenze della Delegazione municipale di Vena all’ex presidente della Camera dei Deputati. L’apposita cerimonia è in programma giovedì 8 maggio alle 16. Una scelta non casuale, visto che proprio l’8 maggio del 1948 Nilde Iotti faceva il suo ingresso in Parlamento, dando inizio a una lunga e autorevole esperienza istituzionale. «L’iniziativa – prosegue il primo cittadino – rappresenta un momento di forte valore simbolico, volto a rendere omaggio a una protagonista della vita democratica italiana, il cui impegno continua a essere riferimento per le nuove generazioni. A partire da quella giornata, la sala sarà ufficialmente nuovamente fruibile dalla cittadinanza. Completamente ristrutturata, attrezzata e finalmente adeguata alla sua funzione, diventerà un vero e proprio spazio civico destinato a ospitare iniziative culturali, eventi pubblici, momenti di confronto e meeting istituzionali».

«La sua posizione a Vena di Jonadi – conclude Signoretta – la rende punto strategico per l’intero territorio comunale: un luogo facilmente raggiungibile, pensato per diventare riferimento per le attività di partecipazione e condivisione promosse dall’Amministrazione e dalle realtà associative locali». Alla cerimonia, moderata dal presidente del consiglio comunale Giampiero Calafati, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni civili e politiche del territorio. Tra gli interventi previsti, quelli del prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo, del presidente della Provincia Corrado L’Andolina, della segretaria comunale Adriana Avventura, dell’assessore Valentina Fusca, del già deputato della Repubblica Giuseppe Lavorato. Le conclusioni della serata saranno tratte dallo stesso sindaco Signoretta.