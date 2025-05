La Pro loco di Vibo Marina incontra l’assessore Soriano: tra gli argomenti trattati il ripristino del nome Porto Santa Venere

Avanzata anche la proposta di un comitato scientifico come supporto per la pianificazione dei beni culturali costieri, tra cui la Tonnara e il castello di Bivona

Si è svolto lunedì, 5 maggio nella sede del servizio informazione ed accoglienza turistica un incontro tra alcuni rappresentanti della Pro loco di Vibo Marina compreso il presidente Enzo De Maria e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Stefano Soriano. «È stato un confronto ampio e costruttivo – è quanto si legge in una nota – su alcune tematiche importanti per Vibo Marina e gli altri centri costieri. Tra i vari argomenti affrontati, l’atteso ripristino del nome Porto Santa Venere, un brand identitario da lanciare sin da questa estate, la realizzazione di un edificio polivalente a Vibo Marina utile ad ospitare i servizi di prossimità mancanti alla comunità costiera, la regolamentazione e messa in sicurezza degli accessi stradali di Vibo Marina, lato nord (incrocio Santa Venere) e lato sud (incrocio cementificio)».

Tra gli argomenti trattati anche la proposta di formare un comitato scientifico come supporto: «Per la pianificazione dei beni culturali costieri, in primis la fruizione della Tonnara di Bivona che potrebbe avvenire già da questa estate e l’acquisizione dell’area archeologica intorno al castello di Bivona ove realizzare un parco archeologico, creando inoltre un gruppo di lavoro per collaborare ad un piano di azione locale sul turismo sostenibile con tutti gli attori della filiera».

Poi uno sguardo sul porto e su altre esigenze della frazione costiera: «Per quanto riguarda il porto, è necessario che la Regione riconosca anche Vibo Marina quale scalo per la Sicilia e le Eolie. Per la prossima stagione estiva – continua – la pulizia di tutto il territorio, dei fossi, canali e delle spiagge già iniziata, l’avvio al più presto della campagna antizanzare, disinfestazione scarafaggi, derattizzazione. Infine la proposta che sia l’amministrazione comunale a redigere i piani di safety & security per gli eventi pubblici in programma nel cartellone estivo comunale, con l’affidamento a servizi di sicurezza privati utilizzando eventualmente le risorse della tassa di soggiorno». La Pro loco, nel ringraziare l’assessore per la disponibilità e l’attenzione dimostrata, ha proposto altri incontri con i rappresentanti dell’amministrazione.