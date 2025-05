A Caria torna la tradizionale fiera del 10 maggio: «Occasione per stare insieme e gustare sapori locali»

Il Comitato festa Madonna del Carmelo 2025 di Caria, frazione di Drapia, è già all’opera da mesi per offrire alla comunità una celebrazione indimenticabile in onore della Vergine del Carmelo, che si terrà, come da tradizione, il 14, 15 e 16 luglio.

Ma l’impegno del gruppo, guidato da don Felice Palamara, va ben oltre l’organizzazione della festa patronale. In vista dell’atteso appuntamento estivo, sono in programma diverse iniziative, tra cui un evento speciale in occasione della tradizionale Fiera di Caria: sabato 10 maggio, nella mattinata, sarà allestito uno stand con grigliata, panini caldi con salsiccia, bevande fresche e buona musica, per creare un momento di convivialità e raccogliere fondi a sostegno della festa di luglio.

Un’occasione per stare insieme, gustare sapori locali e contribuire attivamente all’organizzazione di una delle ricorrenze più sentite del paese.

«La grigliata del 10 maggio sarà un momento di festa e condivisione, ma anche un’occasione concreta per far sentire il calore e l’entusiasmo che ci stanno guidando in questi mesi di preparativi», afferma il presidente Gianni Mazzitelli. Dal Comitato dunque l’invito a non perdersi la Fiera del 10 maggio: «Vi aspettiamo numerosi, divertirci e sostenere insieme la nostra festa».