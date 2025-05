Premio Vibo Smart promosso dal Comune e rivolto alle scuole: entro il 15 maggio la consegna delle schede progettuali

Come spiega l'assessore Santoro, l’iniziativa ha un duplice intento: valorizzare il talento dei giovani studenti vibonesi e creare un servizio in più per la città

Il premio ”Vibo smart” promosso dal Comune entra nel vivo. Si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare i progetti che offrono modelli innovativi e buone pratiche in tema di digitalizzazione, ed è rivolta a tutti gli istituti scolastici superiori della città. Tutte la scuole che dal 31 gennaio 2025 hanno aderito all’iniziativa, ora avranno tempo fino al 15 maggio per presentare le schede progettuali riguardanti il tema dell’innovazione, mirando in particolar modo alla tutela del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà, alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale ed al conferimento dei relativi servizi.

Non sono tardate ad arrivare, in merito, le dichiarazioni dell’assessore al ramo, Luisa Santoro che ha sottolineato: «Tutte le scuole superiori della città hanno risposto presente al nostro invito, e ciò non può che farci piacere perché rappresenta la conferma della bontà di un’iniziativa che ha un duplice intento: valorizzare i talenti e le capacità dei giovani studenti vibonesi ed al contempo creare un servizio in più per la città».