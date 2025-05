Mileto, auto d’epoca provenienti da Calabria e Sicilia si ritrovano nella Villa della Gioia per il raduno “In 500 tutti da Mamma Natuzza”

Anche quest’anno è stato un successo il raduno di auto d’epoca organizzato sul territorio comunale di Mileto dal coordinamento di Reggio Calabria “Fiat 500 Club Italia” presieduto da Enzo Polimeni, con il patrocinio dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Alla manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, hanno partecipato decine di proprietari di automobili storiche, giunti nella cittadina normanna con i loro “cimeli” da tutta la regione e dalla vicina Sicilia. Desiderosi di ritrovarsi ancora una volta insieme per condividere dei momenti sotto l’egida e la protezione della Serva di Dio Natuzza Evolo.

La manifestazione, negli anni, è divenuta una della più attese del panorama regionale. Anche in questa edizione 2025 si è caratterizzata per delle prerogative uniche che le hanno consentito di andare oltre il semplice aspetto prettamente motoristico. “In 500 tutti da Mamma Natuzza” ha preso il via in mattinata a Mileto con il concentramento delle automobili in piazza “Ferrovie Calabro Lucane”. Ad accoglierli, decine di appassionati di settore. A far loro gli onori di casa, gli assessori Francesco Ciccone e Carmela Vardaro e il consigliere di maggioranza Clarissa Conidi.

Subito dopo la variegata carovana di auto d’epoca è ripartita in corteo attraversando le principali vie cittadine, per poi concludere il suo percorso a Paravati, nella grande spianata della Villa della Gioia in cui sono inseriti il santuario “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” e la tomba di Mamma Natuzza, morta nel giorno di Ognissanti del 2009. All’interno dell’edificio sacro gli automobilisti hanno partecipato a una santa messa, per poi assistere a una video storia della vita della Serva di Dio e al suggestivo rito di benedizione delle vetture d’epoca parcheggiate nell’adiacente piazzale. Successivamente, dopo una sosta e un momento di preghiera presso la tomba della mistica situata nel vicino centro per anziani “Monsignor Pasquale Colloca”, i “cinquecentisti” sono ripartiti alla volta di un noto ristorante del luogo e, infine, dei rispettivi luoghi di provenienza.

A conclusione della rassegna, palese la soddisfazione del presidente Polimeni. «Anche quest’anno – ha affermato al riguardo – abbiamo registrato una grande adesione di appassionati del mondo delle quattroruote, giunti da ogni parte della Calabria e anche dalla Sicilia, in particolare da Messina, Catania e Giarre. Il mio ringraziamento va al sindaco Giordano, al presidente della Pro Loco Rosario Tomeo e a tutta l’amministrazione comunale per averci accolti ancora una volta a braccia aperte. Tanta gente è venuta in piazza, lungo il percorso e presso la Villa della Gioia per ammirare le nostre auto storiche e fare foto e video. Già oggi diamo appuntamento al prossimo anno – ha concluso – pronti a rivivere ancora più numerosi dei sani momenti di fede e di devozione nei luoghi di Mamma Natuzza».