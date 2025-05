Diocesi Mileto, Pizzo si appresta a ospitare il Giubileo degli imprenditori. Il vescovo: «Chiamati a operare per la dignità della Persona»

La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si appresta a celebrare il “Giubileo degli Imprenditori”. L’evento dedicato al dialogo sulle iniziative imprenditoriali a forte impatto sociale è in programma domenica 11 maggio presso la chiesa “Resurrezione di Gesù” di Pizzo Calabro. Esso – così come spiega l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali diretto da don Oreste Borelli – intende promuovere una vera e propria alleanza tra Chiesa e imprese locali, al servizio deifragili, «generare non soltanto posti di lavoro, ma restituire la speranza e promuovere la coesione sociale. La Diocesi, infatti, riconosce nelle Imprese uno strumento significativo per sostenere i soggetti più vulnerabili della società – afferma – con i loro bisogni speciali, le aspettative e le speranze. Le donne vittime di violenza, ad esempio, necessitano di percorsi di inclusione professionale e di imprenditoria al femminile che consentano loro di ricostruire la propria autonomia; le persone con disabilità richiedono progetti di inserimento lavorativo studiati su misura che valorizzino le loro competenze e ne facilitino l’ingresso nel mondo produttivo; non da ultimo chi ha vissuto esperienze di detenzione deve poter intraprendere un percorso di riscatto profondo che valorizzi la sua capacità di cambiamento». A dare nell’occasione il benvenuto ai partecipanti e a sottolineare «come il Vangelo chiami tutti e tutte a operare per la dignità della Persona, specie Chi si trova in situazioni di maggiore bisogno», sarà il vescovo della diocesi, monsignor Attilio Nostro.

Il programma del momento giubilare prevede, alle 9, l’accoglienza e il coffee break. Subito dopo, alle 9.30, inizieranno il dibattito con testimonianze imprenditoriali e la tavola rotonda su “Imprese e fragilità: modelli di successo per il territorio”. Al termine sono previste le confessioni e, alle 11.15, la santa messa presieduta dallo stesso vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. «All’evento – sottolinea ancora l’Ufficio diocesano di settore – interverranno imprenditori provenienti da tutta la provincia di Vibo Valentia, dalle piccole realtà familiari alle imprese più innovative, ognuno con un proprio modello, storie di successo per coniugare crescita economica e responsabilità sociale. Con loro dialogherà il dottore Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, che metterà a disposizione la propria esperienza per stimolare la creazione di partenariati efficaci tra il mondo produttivo, la Chiesa e le istituzioni, affinché possano nascere nuovi progetti imprenditoriali a servizio del territorio e delle persone in difficoltà». Dalla diocesi, infine, l’invito a imprenditori, associazioni, istituzioni e cittadini «a partecipare a questo momento di incontro e riflessione, per mettere in rete competenze e risorse e far germogliare nei nostri territori nuovi semi di speranza».