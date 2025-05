Parghelia approda al Salone del libro di Torino all’interno della guida “Comuni italiani sostenibili 2025” del progetto Ansa 2030

Ci sono fermento e orgoglio nella comunità di Parghelia dopo che il piccolo comune costiero ha conquistato un posto di rilievo nella prestigiosa “Guida dei Comuni sostenibili italiani 2025”, che sarà presentata in anteprima al Salone del libro di Torino il prossimo 15 maggio. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Ansa nell’ambito del suo progetto Ansa 2030. «Essere inclusi in una pubblicazione di tale portata, che raccoglie le migliori pratiche degli Enti locali italiani in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, rappresenta un significativo riconoscimento per l’impegno del Comune verso un futuro più verde e attento al territorio». Questo è il commento a caldo del vicesindaco di Parghelia, Tommaso Belvedere. La guida, giunta alla sua seconda edizione e forte di oltre 450 pagine dedicate al turismo sostenibile e alla valorizzazione delle bellezze locali, quest’anno annovera ben 125 Comuni virtuosi, un incremento notevole rispetto ai 98 del 2024. Per Parghelia, questa presenza non è solo un attestato di merito, ma anche un’importante vetrina a livello nazionale.

«È con immensa gioia che accogliamo questa notizia – ha poi aggiunto il vicesindaco -. Vedere il nome di Parghelia accanto a realtà più grandi e consolidate ci sprona a continuare su questa strada. Il nostro obiettivo è quello di crescere, passo dopo passo, mantenendo sempre un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei nostri concittadini e dei visitatori». La “Guida dei Comuni sostenibili” non è pensata solo per i viaggiatori desiderosi di scoprire un’Italia più consapevole, ma anche come un prezioso strumento di buongoverno. Come sottolineano Valerio Lucciarini De Vincenzi e Benedetta Squittieri, presidente e copresidente della Rete dei Comuni sostenibili, il volume offre «informazioni e riferimenti su migliaia di buone pratiche, iniziative e progetti», configurandosi come un vero e proprio manuale per sindaci, amministratori e tecnici di tutta Italia.

«Per chi volesse scoprire subito le ragioni che hanno portato Parghelia a essere inclusa in questa importante guida – hanno fatto poi sapere dalla sede municipale – , è già possibile acquistare la versione online. Tuttavia, l’amministrazione comunale a breve metterà la guida a disposizione localmente, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere da vicino l’impegno del proprio territorio verso un futuro più sostenibile». L’appuntamento è quindi fissato per il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, un’occasione per celebrare l’Italia che si impegna per un domani migliore, con Parghelia a rappresentare con orgoglio la bellezza e la sostenibilità della Calabria.