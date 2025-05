Serra, in piazza per promuovere la ricerca sul cancro: «Ogni azalea venduta è un piccolo seme di speranza»

Si svolge oggi, 11 maggio in piazza Monumento a Serra San Bruno l’appuntamento promosso dall’Associazione nazionale ricerca sul cancro (Airc) dal titolo ”l’azalea della ricerca” in occasione della festa della mamma, con l’impegno, inoltre dell’associazione ”Femmina” e della presidente Valeria Giancotti. «Un gesto semplice, ma dal valore profondo – è quanto si legge in una nota – acquistare un’azalea significa sostenere concretamente la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Un dato su tutti racconta l’importanza di questa campagna: oggi, grazie alla ricerca, due donne su tre riescono a sopravvivere a cinque anni dalla diagnosi. È un traguardo che ci riguarda tutti, e che ci sprona a continuare a camminare uniti, passo dopo passo».

Non sono tardate ad arrivare le parole della presidente Giancotti che ha sottolineato: «Il futuro della ricerca è nelle nostre mani ed è proprio per questo che, come associazione Femmina, rinnoviamo con convinzione il nostro sostegno a questa iniziativa. Ogni fiore venduto è un piccolo seme di speranza che si trasforma in cure, in diagnosi precoci, in vite salvate. Vi aspettiamo numerosi per essere parte attiva di questo cammino comune». L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.