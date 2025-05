Largo Gagliardi diventa Largo Murmura: cambio di nome in memoria del senatore che promosse la costituzione della Provincia di Vibo

Una figura di spicco della storia vibonese e calabrese sarà presto onorata con l’intitolazione di un importante spazio cittadino. Il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, ha infatti autorizzato la proposta avanzata dall’associazione “Ali di Vibonesità” al Comune per dedicare un largo al senatore Antonino Murmura. La nuova denominazione interesserà dunque l’area antistante l’ingresso di palazzo Murmura, sede dell’omonima Fondazione e storica dimora della famiglia dell’illustre parlamentare scomparso l’8 dicembre 2014 all’età di 88 anni. Si tratta, nello specifico, del prolungamento dell’attuale piazza Garibaldi, uno spazio di significativa centralità per la città. Il largo assumerà, quindi, la denominazione di “Largo senatore Antonino Murmura già Largo Gagliardi”. L’autorizzazione prefettizia giunge a seguito della delibera di giunta comunale n. 224 del 05/12/2024 del Comune di Vibo Valentia, supportata dal parere favorevole di importanti istituzioni quali la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, la Deputazione di storia patria per la Calabria e la Questura di Vibo Valentia. L’iniziativa di intitolare uno spazio pubblico alla memoria del senatore Murmura era stata promossa quasi un anno fa dall’associazione “Ali di Vibonesità”, che aveva formalmente presentato la proposta al sindaco Enzo Romeo e al presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, lo scorso 25 agosto 2024.

La notizia dell’approvazione da parte del prefetto Colosimo è stata accolta con «grande soddisfazione» dal Consiglio direttivo di “Ali di Vibonesità”, riunitosi nella serata di ieri. L’associazione ha espresso un «sentito ringraziamento alle istituzioni che hanno sostenuto e favorito l’iter approvativo», rivolgendo un particolare «plauso all’amministrazione comunale nelle figure del sindaco Enzo Romeo, del vicesindaco Loredana Pileggi, del presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello e di tutti i componenti della giunta comunale». La cerimonia d’intitolazione di Largo senatore Murmura «si terrà subito dopo che lo spazio interessato sarà adeguatamente sistemato e verrà realizzata l’apposita targa commemorativa», hanno fatto sapere dall’associazione attraverso un comunicato stampa. «Per l’occasione – prosegue la nota -, saranno invitati i cittadini di Vibo Valentia e dell’intera provincia, le massime autorità civili e militari, le scuole e i rappresentanti delle diverse realtà che operano sul territorio». “Ali di Vibonesità” ha inoltre voluto rinnovare il proprio «ringraziamento alla famiglia Murmura per la fiducia accordata all’iniziativa, al prefetto per la sua sensibilità e a tutti coloro che hanno contribuito al perfezionamento della proposta». Un ringraziamento speciale è stato rivolto al sindaco Enzo Romeo, «per aver immediatamente sposato l’idea dell’associazione e per averla accompagnata nel percorso conclusivo, accettando inoltre di curare la presentazione del profilo del compianto senatore nel giorno dello svelamento della targa».