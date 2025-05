Sul cartone delle pizze le foto dei cani in cerca di famiglia: l’iniziativa di due ristoratori vibonesi

La campagna di sensibilizzazione per incentivare le adozioni promossa da Gaetano Tolomeo e Antonio D’Angelo insieme ai volontari dell'Associazione Argo: «Un gesto concreto per cambiare le cose»

Uno degli amici a quattro zampe ospite del canile municipale di Vibo Valentia in cerca di famiglia

“Aprite una gabbia e regalate un sogno”, è l’iniziativa promossa da Gaetano Tolomeo e Antonio D’Angelo, titolari di una nota catena di pizzerie con sede a Vibo Valentia. I due ristoratori, che già in passato hanno promosso iniziative sociali, hanno intrapreso una nuova collaborazione con l’Associazione Argo che gestisce il canile municipale di Vibo Valentia per incentivare le adozioni degli amici a quattro zampe.



«L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce da un post di una delle volontarie del canile, Marika Barreca che ha condiviso sui social l’articolo di una ristoratrice di Alessandria ideatrice della campagna di sensibilizzazioni. Ci piaceva l’idea di fare un gesto concreto per poter cambiare le cose e sensibilizzare tutti i nostri clienti», affermano Tolomeo e D’Angelo che spiegano: “Il binomio cani e pizza risulta azzeccato, specie quando si parla di solidarietà. Il progetto nasce con un obiettivo tanto semplice quanto significativo: aiutare i cani del canile di Vibo Valentia a trovare una famiglia.

In collaborazione con i volontari del canile sono stati stampati degli adesivi che sono stati affissi sui cartoni delle pizze da asporto con le foto dei cani in cerca di adozione e tutti i riferimenti per poter contattare il canile.

«In questo modo – sottolineano i due ristoratori – chi ordina una pizza ha anche la possibilità di conoscere e magari incontrare un nuovo amico a quattro zampe bisognoso di una casa». Oltre a dare visibilità ai cani del rifugio il progetto punta a sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza dell’adozione consapevole e mira a favorire e promuovere il supporto dell’Associazione Argo che gestisce il rifugio che attualmente ospita 220 amici a 4 zampe. «Auspichiamo che l’iniziativa possa registrare ottimi risultati e che l’idea venga replicata anche da altre realtà perché un amico a 4 zampe è in grado di regalare amore incondizionato».