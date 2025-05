L’associazione Valentia entra ufficialmente nel Consiglio nazionale dei giovani, Lo Bianco: «Diamo voce ai territori»

Da oggi l’associazione Valentia è ufficialmente membro effettivo del Consiglio nazionale dei giovani (Cng), l’organo consultivo che interloquisce con le istituzioni europee ed italiane, a cominciare dal Consiglio dei ministri. Una notizia che segna una svolta significativa per il sodalizio. La delibera, giunta nel corso dell’Assemblea generale del Cng tenutasi a Roma il 10 e 11 maggio, rappresenta un importante riconoscimento istituzionale per l’organizzazione e apre una nuova fase di impegno e responsabilità nella costruzione delle politiche giovanili del Paese. L’Assemblea ha visto la partecipazione attiva di una delegazione di Valentia, con il presidente Anthony Lo Bianco che ha avuto l’opportunità di presentare le attività, i valori e il percorso che ha contraddistinto l’associazione negli anni. Accanto a lui, il delegato Giuseppe De Marco ha testimoniato l’unità d’intenti e la coralità che animano la struttura associativa. «Questo riconoscimento – ha affermato il presidente Lo Bianco attraverso un comunicato stampa – non è solo formale, ma profondamente simbolico: è la conferma che quando i giovani ci credono davvero, possono costruire futuro, incidere nelle decisioni e lasciare il segno. Chi conosce Valentia sa da dove siamo partiti: dal basso, dai territori, tra le difficoltà e con una sola certezza, quella che i giovani meritano ascolto, spazio e rispetto. Oggi quella voce entra ufficialmente in un luogo istituzionale in cui si costruiscono le politiche giovanili del Paese. E lo fa con competenza, visione e spirito di servizio».

Il Consiglio nazionale dei giovani, istituito con la Legge n. 145/2018, svolge un ruolo cruciale come organo consultivo per le Istituzioni italiane ed europee in materia di politiche giovanili. La sua adesione al Forum europeo della gioventù (Yfj) lo pone come un interlocutore privilegiato a livello internazionale per la difesa degli interessi delle nuove generazioni. Il Cng si configura come un punto di riferimento essenziale per promuovere la partecipazione attiva, l’inclusione, il senso di cittadinanza e la democrazia tra i giovani. «L’ingresso dell’associazione Valentia come membro effettivo rafforza ulteriormente la rappresentanza giovanile a livello nazionale», si legge ancora nella nota stampa. «Dedico questo passaggio a tutte le ragazze e i ragazzi che ogni giorno scelgono l’impegno anziché l’indifferenza – ha concluso il presidente Lo Bianco, con un messaggio di speranza e incoraggiamento -. Il cambiamento non si attende: si costruisce. Insieme». L’associazione Valentia si appresta ora a portare all’interno del Cng le istanze, le aspirazioni e la visione di una generazione che desidera essere protagonista delle scelte che plasmeranno il presente e il futuro dell’Italia, con la consapevolezza che la loro voce, da oggi, avrà un peso ancora maggiore nel panorama istituzionale del Paese.