Tuttofood, la ‘nduja di Luigi Caccamo trionfa a Milano. All’eccellenza made in Spilinga il premio speciale degli Award Alimentando

È andato a Luigi Caccamo, titolare del noto marchio L’artigiano della ‘Nduja, con sede a Spilinga, il Premio speciale degli Awards 2025 di Alimentando, periodico del settore alimentare. La cerimonia di premiazione è avvenuta nel corso di Tuttofood, salone internazionale del comparto agroalimentare che ha chiuso i battenti da giorni fa a Milano.

Gli Awards di Alimentando

«Sono stati proclamati nella cornice di Tuttofood – si legge nella nota diramata per l’occasione – i vincitori degli Awards di Alimentando by Tespi Mediagroup 2025, i premi dell’eccellenza assegnati dal retail. L’iniziativa, che coinvolge diverse categorie del mondo alimentare, intende valorizzare l’impegno delle aziende del settore, che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing, di comunicazione e di prodotto, svolte nell’anno solare 2024. A determinare i vincitori, una giuria qualificata composta da operatori dei singoli settori, giornalisti e buyer di Gd e Do capitanata da Donatella Prampolini, presidente Fida e vicepresidente Confcommercio Imprese per l’Italia».

Diverse le categorie in cui sono rientrati i vari premiati: grocery, dolci, salati, formaggi, salumi, carni e surgelati. All’Artigiano della ‘Nduja Luigi Caccamo uno dei tre premi speciali assegnati nell’ambito della rassegna. «Essere premiato qui – ha detto l’imprenditore vibonese -, in questo contesto così importante e in mezzo a grandissime aziende, non fa che rendermi felice. Come dico sempre: “fare impresa è un’impresa”, ma si fa sempre con grandissima passione, sacrifici e anche grazie a soddisfazioni come questa».

Nel corso di Tuttofood, lo stand di Caccamo ha ricevuto anche la visita del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. «La Calabria orgogliosa del suo lavoro – ha detto Occhiuto nella circostanza -. Complimenti a Caccamo, è molto importante che lui abbia voluto ricostruire la sua azienda esattamente lì dov’era», ha aggiunto in riferimento al prossimo ritorno dell’attività produttiva dell’Artigiano della ‘Nduja nel sito di Spilinga distrutto da un vasto incendio nel maggio del 2020, esattamente cinque anni fa.