La Reggina replica alla Vibonese: «De Felice? La sua una frase innocente». E denuncia: «Atteggiamenti provocatori verso la nostra tifoseria»

Si alza il livello dello scontro tra Reggina e Vibonese. Dopo il comunicato ufficiale diffuso dalla società rossoblù in risposta alle parole rilasciate in conferenza stampa dall’attaccante amaranto Francesco De Felice, arriva la replica della Reggina, che tenta di stemperare i toni ma al tempo stesso rispedisce al mittente le accuse.

Secondo quanto affermato dalla Vibonese, De Felice avrebbe insinuato – a nome della squadra – che la formazione rossoblù si fosse «consegnata al Siracusa» nell’ultima gara di campionato, favorendo indirettamente la promozione dei siciliani ai danni proprio della Reggina. Una frase che, nella lettura del club di Vibo Valentia, rappresenterebbe «una grave accusa, potenzialmente diffamatoria», tale da ledere l’immagine della società, dei suoi tesserati e dell’intera Lega Nazionale Dilettanti. Da qui la minaccia di adire vie legali e l’invito a pubbliche scuse.

La risposta della Reggina, però, non si fa attendere. In una nota diffusa nella serata di oggi, il club amaranto prende le distanze dalle polemiche, definendo le dichiarazioni del proprio tesserato «una frase innocente pronunciata da un giovane calciatore della Reggina, che peraltro, se letta nel contesto del discorso e dell’intera intervista, non lascia spazio alcuno a polemiche nè sottende accuse formali o maliziosa dietrologia».

Per la società di Reggio Calabria si tratterebbe infatti di una «reazione ingiustificata» da parte della Vibonese, che – si legge nel comunicato – «evidentemente vive la questione con particolare tensione».

Non manca, nella replica amaranto, una stoccata agli avversari. «Piuttosto, restiamo sorpresi dalla reazione ingiustificata e non misurata della Vibonese, che evidentemente vive la questione con particolare tensione, considerato anche quanto già in precedenza dichiarato dallo stesso tecnico Facciolo circa la partita con il Siracusa nonché gli atteggiamenti provocatori verso la nostra tifoseria durante la partita».

«Ci auguriamo – si legge in conclusione – che si possano evitare questi atteggiamenti inutilmente polemici ed aggressivi e ci si possa concentrare solo sulle questioni di campo, in vista dell’importante appuntamento della prossima domenica»