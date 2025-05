Vibo, all’Alberghiero apre il ristorante didattico: menù ai sapori di Calabria e studenti protagonisti

Il progetto è finalizzato a promuovere ed accrescere le competenze dei ragazzi che vengono impegnati in cucina ma anche in sala, nella pasticceria e accoglienza. Si lavora per aprire il ristorante anche agli esterni

Ha aperto i battenti a Vibo Valentia, all’istituto alberghiero Gagliardi De Filippis-Prestia il ristorante didattico. Il progetto è reso possibile grazie ai fondi strutturali europei tramite i quali il Piano estate. Nell’istituto vibonese è stato quindi realizzato il progetto Estate con noi all’interno del quale, tra i vari corsi, è stato avviato il ristorante didattico.

Menù ai sapori calabresi

In occasione della giornata inaugurale è stato limitato al personale interno ma si lavora per aprirlo anche agli esterni seguendo un apposito calendario. Il menù, che esalta i prodotti calabresi, è stato curato dagli alunni della III D guidati dallo chef Costantino Loiacono.

Il ristorante didattico

Il ristorante didattico – spiega la scuola in una nota stampa – è un’iniziativa finalizzata a promuovere ed accrescere le competenze dei ragazzi dando loro l’opportunità di confrontarsi con la realtà operativa sperimentando l’attività di ristorante avvicinandosi al mondo del lavoro. Partecipano gli alunni di tutti gli indirizzi: allievi di cucina, pasticceria, sala e accoglienza turistica. In particolar modo gli studenti di accoglienza turistica si cimentano nelle prenotazioni e gestiscono i social necessari a far conoscere il nostro progetto; ideano i centritavola e stilano i menù. Tutte quante le competenze delle materie, italiano, inglese, francese, matematica, economia e alimentazione – si sottolinea – hanno una ricaduta sulle competenze professionali dei discenti.

Proprio in questo contesto i ragazzi mettono in pratica le loro conoscenze teoriche: la composizione del menù, gli ordini, la previsione dei volumi di vendita. E poi ancora la gestione del magazzino, il budget e il costo pasto, il rispetto delle norme igieniche, l’allestimento dei tavoli, sino alla traduzione dei menù in lingua straniera, al servizio ed alla presentazione dei piatti.

La brigata

La brigata è composta da: