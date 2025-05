Le auto storiche invadono Mileto, il presidente della Nausicaa Veteran: «Questo luogo ci ha fatto viaggiare nel tempo»

Il Club Autostoriche Nausicaa Veteran Car di Soverato alla scoperta del glorioso trascorso normanno della città di Mileto. Il viaggio a ritroso nel passato dell’urbe, nell’XI secolo elevata da Ruggero I D’Altavilla a capitale della propria contea nell’ambito del processo di conquista dell’Italia meridionale, ha previsto le visite guidate al museo nazionale, alla basilica cattedrale Santa Maria Assunta-San Nicola e al santuario della Cattolica. Il “Tour di Primavera” è stato promosso con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Mileto guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Ad accogliere il presidente Maurizio Bensi e gli altri componenti del gruppo, gli assessori Carmela Vardaro e Francesco Ciccone e il consigliere di maggioranza Clarissa Conidi.

La tappa a Mileto

Nella realtà afferente alla Direzione regionale Musei Calabria i partecipanti hanno potuto ammirare alcuni preziosi reperti marmorei provenienti dall’antico sito, abbandonato dagli abitanti del luogo in seguito al devastante terremoto che si abbatté nell’area nel 1783, ma anche tesori unici come il crocifisso eburneo del XVII secolo, attribuito ad Alessandro Algardi e ritenuto il prototipo di una serie di rappresentazioni del Cristo sparsi in Italia e nel mondo. L’evento motoristico-culturale è entrato nel vivo in mattinata con l’arrivo di decine di auto d’epoca e il loro posizionamento nell’area circostante la chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Dopo la visita al museo, come detto, quella all’imponente edificio sacro, consacrato nel 1930 dal vescovo Paolo Albera, giunto insieme a don Orione in Calabria dopo i terremoti del 1905 e del 1908. La chiesa fu elevata sulle fondamenta di quella ottocentesca e, ancora oggi, conserva al suo interno rilevanti opere artistico-storiche, cosi come il santuario della Cattolica, primo edificio sacro del nuovo abitato.

Bensi: «Giornata indimenticabile»

«A Mileto – ha sottolineato al termine dell’escursione il presidente Bensi – abbiamo avuto modo di scoprire un luogo “nascosto” della nostra Calabria che ci ha fatto sognare e viaggiare nel tempo, una città ricca di storia e di cimeli. Difficilmente i soci del nostro club dimenticheranno questa giornata, iniziativa che che sicuramente li ha arricchiti di nuove conoscenze e nozioni. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al mio direttivo che ha collaborato alacremente alla buona riuscita di questo raduno. Ci lasciamo con la promessa di ritornare – ha concluso la guida del Club – per approfondire ulteriormente la conoscenza di queto territorio che ha ancora tanto da raccontare». Tra i numerosi partecipanti all’iniziativa miletese, il vicepresidente del Club Alessandro Spanò, il presidente dei “Piccoli soci” del Nausicaa Veteran Car Greta Spanò e il membro del direttivo Francesco Cardamone.