Riapre la strada a San Pietro, il sindaco Romeo: «Mi recherò sul posto per incontrare i cittadini. La frazione merita centralità»

«Superati gli ultimi ostacoli, e dando seguito a quanto avevamo annunciato nelle scorse settimane, siamo davvero contenti di avere restituito la giusta normalità agli abitanti di San Pietro. La riapertura della strada d’accesso alla frazione è una notizia che tutti aspettavano ormai da anni ed ora è diventata realtà». Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, esprime soddisfazione per la conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del costone franato nel lontano 2021, che per quasi quattro anni ha bloccato l’accesso costringendo i residenti a percorrere una tortuosa e più lunga strada interpoderale. La notizia della riapertura e l’incredulità dei residenti erano stati al centro di un nostro servizio giornalistico.

«Proprio per questo mi recherò a San Pietro lunedì 19 maggio alle ore 16 – annuncia il primo cittadino – per incontrare i cittadini e manifestare loro, nuovamente, tutta l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione comunale, non solo per la strada ma per tutto quanto sarà necessario per ridare la giusta centralità anche alle frazioni troppo spesso dimenticate».

Pure l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, sarà presente all’incontro di lunedì. «Abbiamo lavorato con determinazione, insieme alla dirigente Lorena Callisti ed al rup Massimo Trimmeliti, per fare in modo che non si perdesse altro tempo, perché consapevoli dell’importanza di questa riapertura. Non possiamo che ringraziare tutti gli abitanti di San Pietro – conclude Monteleone – per la pazienza e la fiducia che hanno mostrato, comprendendo la complessità dell’intervento e tutto ciò che nel corso del tempo è accaduto».