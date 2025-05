Chiuso il buco da 500mila euro all’Ats di Vibo, l’assessore Scrugli: «Commissariamento scongiurato, attivati 32 nuovi Progetti di Vita»

Potenziato l’Ufficio di Piano con 11 figure di alta qualifica per tre anni, adottati i regolamenti di Ambito in tutti i 15 Comuni e completato il lungo iter del concorso pubblico per 9 assistenti sociali a tempo indeterminato

L’Ambito territoriale sociale numero 1 di Vibo Valentia è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia recente, attivando 32 nuovi Progetti di vita, i programmi individuali per l’assistenza e la piena inclusione delle persone disabili. Prima di entrare nel dettaglio della comunicazione, l’assessore comunale Politiche sociali, Lorenza Scrugli, snocciola in premessa i vari passi che hanno cosentito di raggiungere il risultato: «Dopo aver scongiurato il rischio di un commissariamento attraverso l’adozione dei regolamenti di Ambito in ognuno dei quindici Comuni che ne fanno parte e mai fatti propri in precedenza; dopo il completamento del complesso e lungo iter, che ha sempre coinvolto quasi tutti i quindici Comuni e che a brevissimo giro porterà al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di ben nove assistenti sociali e al raggiungimento quindi di un fondamentale Lep grazie al conseguimento del quale potremo anche subito dopo contare su ulteriori assistenti sociali finanziati totalmente dal ministero attraverso premialità messe a disposizione degli Ambiti; dopo l’essenziale potenziamento dell’Ufficio di piano, organo preposto a guidare amministrativamente i nostri 15 Comuni, grazie all’ottenimento da parte del ministero, e totalmente a suo carico, di ben 11 figure di elevata qualifica per 36 mesi; dopo un lungo e accurato lavoro degli uffici di riaccertamento dei residui che ha portato a sanare in pochissimi mesi un’esposizione debitoria verso le strutture socio-assistenziali di oltre 500mila euro solo per il 2024 e al pagamento altresì di residui di somme dovute sempre per strutture socio-assistenziali per gli anni 2023 e 2022; dopo aver partecipato a tutti gli Avvisi e alle opportunità offerte e aver conseguito importanti finanziamenti; dopo aver avviato un enorme lavoro relativo alla rendicontazione su diversi fondi spesi e mai effettuata; dopo aver ormai impostato e voluto fortemente un attento lavoro volto a creare quel dato storico che consentirà di lavorare in maniera più funzionale e rispondente alle necessità dei cittadini e dopo tanto tanto altro ancora, oggi l’Ambito territoriale sociale numero 1 di Vibo Valentia raggiunge un altro importante traguardo che mi rende davvero orgogliosa e felice», ha dichiarato Scrugli.

«Oggi – continua la nota dell’assessore – pur senza la possibilità di godere di nuovi fondi ma solo grazie a tutto quanto detto e all’impegno di tutti, è stato possibile inserire nella nuova programmazione d’Ambito, approvata all’unanimità da tutti i sindaci presenti che ringrazio vivamente, le somme necessarie affinché nell’anno si possa procedere all’attivazione di ben 32 nuovi “Progetti Vita” che unitamente ai 10 già sottoscritti nei mesi di novembre e dicembre, rappresentano un dato e un’opportunità importantissima raggiunta ed offerta a coloro le cui istanze non avevano mai potuto prima trovare accoglimento proprio per mancanza di fondi. Per comprendere la rilevanza di questo dato, basti pensare che in tutti questi anni di “Progetti Vita” ne sono stati attivati una ventina; oggi in meno di un anno parliamo di 42 nuovi progetti. Continueremo a lavorare con lo stesso amore e la stessa dedizione avuti in questi pochi mesi ma oggi sento dal profondo del cuore – ha poi concluso l’assessore Scrugli – di dover ringraziare tutti coloro che stanno operando in questo importante settore, inclusa la dirigente Carla Montesanti per il difficile compito assuntosi, che stanno rispondendo con passione, attenzione e abnegazione agli input politici che questa nuova amministrazione ha posto fin da subito nell’unico desiderio di essere il più possibile vicina alle necessità del nostro territorio e dei nostri concittadini».