A Vibo il murales che racconta la crisi idrica globale: sui muri del Palavalentia un messaggio per le giovani generazioni

Un messaggio potente e visivamente impattante si erge da oggi sui muri del Palazzetto Palavalentia a Vibo. Un nuovo murales, opera dell’artista Chekos, illumina la città con un’immagine che affronta uno dei temi più pressanti del nostro tempo: la crisi idrica globale. «L’opera – ha fatto sapere l’Associazione Valentia attraverso un comunicato stampa – è il frutto del progetto “#LATUAIDEAGREEN“, l’iniziativa promossa da Agn Eenergia in collaborazione con PlanBee, l’Associazione Valentia, la Tonno Callipo Volley e il Comune di Vibo Valentia». La scelta del bozzetto grafico non è stata casuale, ma «è emersa da un processo partecipativo che ha coinvolto migliaia di studenti italiani in occasione delle Giornate Fai per le Scuole, organizzate dal Fondo per l’ambiente italiano. Questo coinvolgimento giovanile rafforza il messaggio dell’opera, rendendolo un vero e proprio appello rivolto alle generazioni attuali, per agire ora nei confronti di quelle future. L’immagine è di quelle che rimangono impresse: un bambino, figura di innocenza e speranza, siede su una terra arida e screpolata, lo sguardo perso verso un orizzonte incerto. Sopra di lui, però, non si staglia una minacciosa nuvola di tempesta, ma una forma eterea che suggerisce speranza e possibilità di cambiamento». È una rappresentazione simbolica della dura realtà della scarsità d’acqua, ma al contempo un «invito a credere che un futuro diverso sia ancora possibile se agiamo con consapevolezza e determinazione».

Ma l’impatto di questo intervento artistico va oltre il mero messaggio visivo. Come tutte le opere realizzate nell’ambito di “#LATUAIDEAGREEN”, anche questo murales è stato creato utilizzando una speciale vernice anti-smog. «Questa tecnologia innovativa – prosegue la nota stampa – permette all’opera di non essere solo bella da vedere, ma anche di svolgere un ruolo attivo nella sanificazione delle superfici e nel miglioramento della qualità dell’aria circostante, trasformando l’arte in uno strumento tangibile di sostenibilità ambientale. Giunta al suo quarto anno, l’iniziativa “#LATUAIDEAGREEN” si conferma un virtuoso esempio di come l’arte urbana possa unirsi alla sostenibilità e alla rigenerazione urbana». Dopo aver lasciato il suo segno a Milano, Palermo e Lecce, Vibo Valentia entra ora a far parte di questo percorso che intreccia creatività e impegno ambientale, realizzando interventi concreti e significativi sul territorio. «Questo progetto non è solo la creazione di un’opera d’arte, ma è una riflessione collettiva che prende forma, un dialogo aperto che parla soprattutto ai più giovani. Essendo stati i protagonisti della selezione dell’opera, i ragazzi e le ragazze sono ora i destinatari privilegiati di un messaggio che guarda dritto al futuro: non è più possibile ignorare l’emergenza climatica, ma abbiamo ancora la possibilità di scegliere come reagire». Il murales di Vibo Valentia è un promemoria visivo di questa scelta, un monito a non restare indifferenti e a essere parte attiva del cambiamento.