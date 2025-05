Pizzo, rubinetti a secco per le abitazioni lungo via San Sebastiano. Adesione democratica: «Il Comune invii le autobotti»

L’associazione politica: «Disagi per i residenti. Gli amministratori implementino gli sforzi per evitare ulteriori interruzioni del servizio»

Carenza idrica a Pizzo. A segnalare disservizi, concentrati in particolar modo nelle abitazioni lungo via San Sebastiano, l’associazione politica Adesione democratica che, nelle scorse ore, ha inviato una lettera di segnalazione al sindaco Sergio Pititto, al responsabile dell’ufficio tecnico comunale e per conoscenza alla Prefettura di Vibo.

«In particolare modo – scrive il sodalizio politico – lungo via San Sebastiano la criticità permane dalle ore 23:00 di giorno 21 maggio 2025, creando disagi alla popolazione, soprattutto a persone anziane e ammalate». Poiché «la criticità – secondo quanto appreso dall’ufficio tecnico del Comune – dipende dalla presenza di un guasto idrico su via Nazionale (difronte al distributore di benzina Agip), chiedo di intervenire con l’invio di autobotti al fine di alleviare i disagi dei residenti in tutte le aree interessate dal guasto».

La carenza idrica non è un problema nuovo nella cittadina napitina. Per questo, in vista anche dell’imminente stagione turistica, Adesione democratica sollecita gli amministratori maggiori sforzi organizzativi per evitare gli stessi disagi registrati lo scorso anno e nei periodi passati. Criticità legate alla mancanza d’acqua che hanno «letteralmente messo in ginocchio la cittadinanza pizzitana».