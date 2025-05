Incidente nelle campagne di Ricadi, Barbalaco (Uila Calabria): «Ennesima tragedia sul lavoro, serve più prevenzione»

Dolore e sgomento per il tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri nel Vibonese. A perdere la vita, un uomo intento a lavorare in campagna a bordo di un trattore. In merito al dramma, è intervenuto il segretario Uila Calabria, Pasquale Barbalaco: «Ieri pomeriggio nelle campagne di Orsigliadi, piccolo centro frazione di Ricadi si è verificata l’ennesima morte sul lavoro per ribaltamento di un trattore. Nel manifestare il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia Paoluci, continuiamo a ribadire la necessità di maggiore prevenzione, formazione ed informazione».

Incidenti sul lavoro e prevenzione

E ancora: «Gli infortuni mortali legati all’uso dei trattori in agricoltura sono ancora troppo frequenti. Molti di questi incidenti potrebbero essere evitati con l’adozione di misure di sicurezza più rigorose e l’uso di tecnologie preventive. Prevenzione, formazione adeguata e informazione sulle pratiche sicure sono essenziali per ridurre il numero di incidenti e salvaguardare la vita degli agricoltori e degli operai del settore agricolo». Per l’Uila Calabria salute e sicurezza suoi posti di lavoro rappresentano «un impegno prioritario che dev’essere perseguito da tutte le parti sociali attraverso la contrattazione e la bilateralità nazionale e territoriale».