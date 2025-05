Tropea, domani la presentazione del libro “Le parole non dette – Un racconto sulla demenza” del neurologo Giuseppe Bonavina

Tropea si prepara ad ospitare l’incontro di presentazione del libro “Le parole non dette. Un racconto sulla demenza”, opera letteraria del neurologo Giuseppe Bonavina. L’appuntamento, organizzato dal locale Rotary Club, è in programma domani 24 maggio all’interno della Cappella dei Nobili, a partire dalle 17.30. Il volume tratta una vicenda personale che ha segnato profondamente l’autore, il progressivo decadimento cognitivo dell’adorata mamma provocato proprio da questa grave e subdola malattia, raccontato con il duplice sguardo del figlio e del medico. Un libro dedicato a tutti, in particolare ai familiari e ai caregiver delle persone affette, che – così come spiega lo stesso professore Bonavina – «giorno dopo giorno e in silenzio affrontano le difficili sfide dell’invecchiamento cerebrale e accompagnano le persone anziane sole con amore, empatia e speranza».

Lo scritto, tra l’altro, rappresenta l’occasione privilegiata per riflettere sui diritti e la dignità delle persone alle prese con il morbo di Alzheimer e sulla reticenza e sulla vergogna che spesso accompagnano la trattazione di questi drammi. L’incontro di presentazione di “Le parole non dette. Un racconto sulla demenza”, dopo i saluti istituzionali del presidente del Rotary Club di Tropea Giuseppe Romeo, prevede gli interventi in sala del dottore Giuseppe Purita e della professoressa Vittoria Saccà, quest’ultima pronta a dialogare con l’autore. Le conclusioni saranno tratte dallo stesso professore Bonavina. Neurologo dell’Istituto Montecatone di Imola, il medico chirurgo, dopo la laurea conseguita all’Università degli Studi di Bologna, si è specializzato con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di Parma. Ad oggi è autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche e di una monografia.