Caria, Il Cammino di Ulisse torna protagonista delle escursioni con il sostegno del Club Unesco di Tropea. Ecco quando

La locandina dell’evento

Il gruppo Passione terra, composto da amanti della natura e delle escursioni all’aria aperta, in collaborazione con il Club Unesco Tropea, organizza “Le passeggiate del cuore”, iniziative volte a riscoprire e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale della provincia vibonese. Il prossimo appuntamento è fissato per il 1 giugno alle ore 14:30 a Caria, con la passeggiata denominata “Il cammino di Ulisse”. Il percorso ad anello, di media difficoltà e della durata di circa quattro ore, è stato ideato da Carmelo Staropoli, che guiderà i partecipanti. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza del territorio, la sua bellezza paesaggistica e storica, e a rafforzare il legame con le radici locali. La collaborazione con il Club Unesco Tropea sottolinea l’impegno per la protezione, tutela e trasmissione del patrimonio alle future generazioni.

«Il “Cammino di Ulisse” – ci aveva fatto sapere tempo addietro Carmelo Staropoli – nasce dal desiderio di far conoscere il nostro meraviglioso territorio, di preservarlo ed aiutarlo a diventare un posto migliore». Il sentiero di trekking che costeggia la fiumara Ruffa, appositamente creato, «rispetta il più possibile l’equilibrio naturale della fiumara e giunge fino ai resti del mulino Livasi – ha concluso Staropoli – dove la presenza umana è quasi nulla per tutto l’anno».