Qualità della vita dei giovani, la provincia di Vibo sorprende: 13° nella classifica nazionale. Ma per bambini e anziani è un disastro

Prima dei dati, una premessa: le statistiche sono strane, perché spesso non coincidono con la percezione che le persone hanno di quanto i numeri pretendono di mettere in fila. Una famosissima poesia di Trilussa rende bene l’idea: se qualcuno mangia un pollo e qualcun altro no, in media hanno mangiato mezzo pollo ciascuno, anche se uno dei due è rimasto a pancia vuota. Mai come questa volta, forse, è necessario mettere le mani avanti, perché dall’ultima indagine statistica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nel 2024, emerge un dato apparentemente sorprendente: la provincia di Vibo Valentia si attesa al 13° posto in Italia per qualità della vita dei giovani under 35 e addirittura 1° per imprenditorialità giovanile e quoziente di nuzialità (cioè il rapporto tra i matrimoni e la popolazione totale di quello stesso periodo).

Il punteggio complessivo di Vibo è 565,3 punti su mille, a fronte dei 666,3 punti di Gorizia che si attesta al primo posto assoluto su 107 province. Il Vibonese è preceduto da Brescia (12°) e seguita da Mantova (14°). Un tredicesimo posto che, sempre con riferimento agli under 35, sconta anche primati negativi nei 15 parametri presi in considerazione: come il 105° posto con riguardo a locali e spettacoli, il 96° per la disoccupazione giovanile e il 106° per gli incidenti stradali notturni che coinvolgono i giovani.

«L’edizione 2025 degli indici generazionali – spiega il Sole 24 Ore – è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell’Economia di Trento: le classifiche misurano, ormai da cinque anni, le “risposte” dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute». Ecco nel dettaglio i punteggi per ogni parametro riferito agli under 35 in provincia di Vibo:

Disoccupazione giovanile (96°)

Trasformazioni a tempo indeterminato (106°)

Soddisfazione per il proprio lavoro (50°)

Imprenditorialità giovanile (1°)

Gap affitti tra centro e periferia (58°)

Laureati (34°)

Canone di locazione (45°)

Quoziente di nuzialità (1°)

Età media al parto (36°)

Aree sportive (63°)

Spettacoli – locali e organizzatori (105°)

Concerti (16°)

Amministratori comunali under 40 (6°)

Percezione di insicurezza (38°)

Incidenti stradali notturni (106°)

L’indagine statistica riguarda anche bambini e anziani, ma per entrambi la situazione non è affatto incoraggiante. In particolare, con riferimento alla qualità della vita dei bambini, la provincia di Vibo si attesta al 93° posto su scala nazionale, mentre va anche peggio per gli anziani, che finiscono al 104° posto. Ecco, per entrambe le categorie, le relative classifiche.

Bambini

Tasso di fecondità 7°

Spesa sociale per famiglie e minori 107°

Verde attrezzato 94°

Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia 103°

Competenza numerica non adeguata 105°

Competenza alfabetica non adeguata 103°

Retta mensa scolastica 46°

Edifici scolastici con la mensa 88°

Edifici scolastici con la palestra 103°

Progetti Pnrr per l’istruzione 6°

Spazio abitativo 33°

Relazioni sociali 3°

Pediatri 90°

Indice sport e bambini 72°

Delitti denunciati a danno di minori 23°

Anziani