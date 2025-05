A Mileto edizione 2025 della Giornata della Legalità all’insegna della piantumazione dei fiori

Giornata della Legalità incentrata sulla piantumazione di fiori, quella vissuta sul territorio comunale di Mileto. Inizialmente previsto per venerdì scorso, l’evento è stata spostato a oggi 26 maggio a causa delle avverse condizioni metereologiche. L’iniziativa ha coinvolto il locale Istituto comprensivo, il Comune (anche con il suo consiglio dei ragazzi) e la locale Pro Loco ed è stato vissuto con grande partecipazione e trasporto da tanti alunni e alunne del territorio, cimentatisi nell’occasione a mettere a dimora oltre cento piantine. Tre i luoghi interessati da queste attività, l’edificio del rione Calabrò che ospita la scuola media, la villa comunale nei pressi del plesso “Nicola Taccone Gallucci” in cui è allocata la scuola elementare e il giardino esterno della scuola dell’infanzia di via Trieste ubicata nella frazione Paravati.

Tra i presenti alla Giornata della Legalità, il dirigente scolastico Luisa Vitale, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, gli assessori Francesco Ciccone e Fortunata Dimasi e il sindaco baby Domenico Lico, il quale nell’occasione ci ha tenuto a ribadire il suo impegno nel ruolo rivestito e a sottolineare i principi ispiratori dell’iniziativa. In tutti i tre luoghi interessati allievi e allieve hanno affisso delle targhette evocative con sullo sfondo l’immagine del giudice Giovanni Falcone e altrettante scritte che richiamano ai principi di legalità. Nello specifico, le frasi: “La bellezza salverà il Mondo” di Dostoevskij, “Il Mondo non sarà distrutto da quelli che fanno il male, ma da quelli che li guardano senza fare nulla” di Albert Einstein e “Coltivare la legalità come un seme: con cura, impegno e speranza per un futuro migliore”, creata dal consiglio comunale dei ragazzi.

Il progetto è stato coordinato dall’assessore ai Servizi sociali Carmela Vardaro e dal consigliere con delega all’Istruzione Clarissa Conidi, in sinergia con gli insegnanti Letizia Rettura, Lucia Napolitano, Caterina Palmieri, Lucia Calello, Eleonora Rocco, Mimmo Colloca, Salvatore Scavone e Caterina Leotta e rappresentanti del personale Ata. Messaggi di auspicio per una società migliore incentrata sui valori della legalità e della cura dell’ambiente sono stati nell’occasione rivolti ai presenti dal sindaco Giordano e dalla professoressa Vitale. Tra i momenti significativi della Giornata, quelli in cui i ragazzi dell’Istituto comprensivo hanno esposto i loro pensieri e lavori sul tema, alla presenza anche dei propri genitori, a conferma del loro impegno a ergersi a protagonisti nella salvaguardia dell’ambiente e dei principi cardine della società civile.