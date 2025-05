Vibo, la scuola entra in Comune: studenti a lezione di cittadinanza attiva tra curiosità e riflessioni

Non una semplice visita ma un'esperienza sul campo per capire il funzionamento della macchina amministrativa. Il presidente Iannello: «Occasioni come queste utili per avvicinare i più giovani»

Una mattinata diversa, lontana dai banchi e dai libri, ma non per questa meno educativa. Anzi. Nei giorni scorsi gli studenti della classe II A della scuola secondaria di primo grado ”Garibaldi – Buccarelli” di Vibo Valentia hanno varcato le soglie del Palazzo municipale per fare esperienza diretta di cosa significhi, davvero, cittadinanza attiva.

A guidarli tra i corridoi della macchina amministrativa è stato il presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, che ha fatto da cicerone. Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di scoprire il volto delle istituzioni locali: dal lavoro delle commissioni consiliari a quello della giunta, fino al ruolo del sindaco come perno dell’intero sistema. Non una semplice visita, ma un vero e proprio viaggio volto a capire come nascono e si gestiscono i servizi che ogni giorno regolano la vita di una comunità.

Il percorso pensato come tappa significativa, all’interno del progetto di educazione civica ha messo al centro il confronto: domande, risposte, curiosità e riflessioni, in un clima di ascolto reciproco che ha arricchito studenti e amministratori. Promotrice dell’iniziativa la dirigente scolastica Domenica Cacciatore, sostenuta dal sindaco Enzo Romeo, che ha colto l’importanza di aprire le porte del Comune ai cittadini più giovani.

Leggi anche ⬇️ Studenti vibonesi in visita negli uffici della Questura per approfondire i temi di educazione civica e legalità

«È stata un’esperienza preziosa – ha commentato la docente Patrizia Mastroianni, che ha accompagnato la classe -, perché ha permesso a tutti noi di comprendere il valore della partecipazione e dell’impegno civico». Un’impressione condivisa anche dai ragazzi, che hanno lasciato il municipio con occhi più consapevoli riguardo le dinamiche della pubblica amministrazione.

Per il presidente Iannello, l’incontro è stato la conferma che «le occasioni di apprendimento esperienziale sono fondamentali per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità».