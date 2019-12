Nicotera, il centro storico si anima grazie ai mercatini di Natale – Video

Iniziativa di commercianti e amministrazione comunale per ravvivare le serate dei cittadini tra arte e prelibatezze del periodo

L’amministrazione comunale di Nicotera e l’associazione commercianti hanno dato vita alla seconda tappa dei mercatini di Natale. Stand con prelibatezze del posto e del periodo, o per acquistare oggetti, abbigliamento, casalinghi ed anche i più tradizionali souvenir natalizi, hanno animato il centro storico della cittadina medmea riscuotendo grande consenso nella cittadinanza, come spiegato dal rappresentante dei commercianti Nino Cupitò e dall’assessore al Turismo Roberto Massara. Spazio anche all’esposizione artistica con le opere di Carmelo Lebrino, per una settimana di intrattenimento che chiede già una replica.