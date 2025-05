Jonadi, il Comune porta in gita (gratis) i suoi anziani: una giornata di svago alle Eolie per gli over 65

Non una semplice escursione turistica ma un’opportunità per stare insieme e promuovere il senso di comunità. Potranno partecipare anche i più giovani, ma pagando

L’Amministrazione comunale di Jonadi, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, propone un’iniziativa rivolta agli over 65 del paese: una gita alle Isole Eolie, in programma per sabato 14 giugno.

Leggi anche ⬇️ Referendum lavoro e cittadinanza, a Jonadi un incontro per informare i cittadini sui quesiti prima del voto

Dopo tante iniziative a favore della comunità che vanno dalla lotta agli allacci abusivi della rete idrica all’attivazione di uno sportello dedicato alle vittime di usura ed estorsione, ecco che ora Signoretta promuove una giornata dedicata nello specifico a chi è più avanti con l’età. Il tutto in collaborazione con l’Asd Conoscere Jonadi.

Non una semplice escursione turistica, ma un’opportunità per ricucire relazioni, per tornare a parlare e condividere momenti. In primo piano dunque, socialità e senso di comunità che si vogliono così valorizzare e promuovere.

La gita prevede tre tappe nell’arcipelago eoliano: Lipari, Panarea e Stromboli. Tre isole diverse per carattere e suggestioni, un solo obiettivo: quello di regalare emozioni vere, lontano dalla routine. La partecipazione è gratuita per i residenti over 65, mentre per chi è sotto questa soglia d’età è prevista la possibilità di aderire, coprendo le spese personalmente.

Un’iniziativa dalla quale si può misurare l’attenzione delle istituzioni verso i cittadini. Esperienze che fanno bene, perché generano legami. E i legami, alla fine, sono ciò che tiene insieme un paese. È possibile prenotarsi o chiedere informazioni telefonando al numero: 3421403829. La partenza e l’arrivo sono previsti da Vibo Marina.