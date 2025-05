Immigrazione e integrazione, al Liceo classico di Vibo focus su criticità, dinamiche sociali e sfide attuali

Nel corso dell’iniziativa verrà conferita la presidenza onoraria a Giacomo Ebner, magistrato del Tribunale di Roma per il suo impegno verso una giustizia accessibile e inclusiva

Si terrà venerdì 30 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, all’Auditorium del Liceo Classico Morelli di Vibo Valentia, il convegno “Immigrazione e integrazione: criticità, dinamiche sociali e sfide attuali”. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Camera civili Vibo, Unione camere civili, Fondazione Camere civili, Ordine avvocati di Vibo e i licei Classico e Artistico.



Sarà un’occasione di confronto giuridico, sociale e umano, durante il quale verrà conferita la presidenza onoraria a Giacomo Ebner, magistrato del Tribunale di Roma – Settima Sezione Civile, per il suo impegno verso una giustizia accessibile e inclusiva. La scelta di svolgere l’evento in un istituto scolastico – scrivono gli organizzatori – sottolinea l’importanza dell’integrazione sin dai banchi di scuola, coinvolgendo attivamente studenti e docenti.

Saranno presenti in sala Virginio Angelini, presidente della Fondazione unione nazionale delle Camere Civili e l’avvocato Alessandra Costoli, presidente della Camera Civile di La Spezia. In collegamento da remoto da webtv interverrà l’avvocato Alberto Del Noce, presidente dell’Unione nazionale delle camere civili.