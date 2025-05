Compie 100 anni il vibonese Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte costituzionale: alla festa anche Mattarella

È nato a Filadelfia il 28 maggio 1925. La cerimonia in suo onore si è svolta al Palazzo della Consulta alla presenza tra gli altri del Capo dello Stato

Si è svolta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso la cerimonia a Palazzo della Consulta per i cento anni del presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Ruperto, di origini vibonesi.

È nato infatti, il 28 maggio 1925, a Filadelfia. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma nel 1948 e due anni dopo è entrato in magistratura. Una lunga carriera quella di Cesare Ruperti, che l’ha visto diventato giudice costituzionale il 2 dicembre 1993; dal 5 gennaio 2001 ha guidato la Corte costituzionale fino alla scadenza del mandato, il 2 dicembre 2002.

La cerimonia per i suoi 100 anni ha avuto luogo nel Salone Belvedere del Palazzo della Consulta dove per l’occasione è stata presentata una raccolta di 60 studi, dal titolo “Per Cesare Ruperto. Nel centesimo genetliaco”. Presenti con il festeggiato, un folto parterre di giuristi oltre a numerosi altri presidenti emeriti della Corte costituzionale come Giuliano Amato, Antonio Baldassarre, Ugo de Siervo.