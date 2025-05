Premio Vibo Smart, a Palazzo Gagliardi la cerimonia di premiazione degli studenti: mille euro al progetto più creativo

La locandina dell’evento

Vibo Valentia si prepara a premiare l’innovazione e la creatività delle scuole superiori con l’evento “Vibo Smart”. La cerimonia di consegna sarà martedì 3 giugno alle ore 10 a palazzo Gagliardi. Il premio, ideato dall’assessorato all’Innovazione tecnologica del Comune di Vibo Valentia, mira a «valorizzare i progetti di digitalizzazione e innovazione sviluppati dagli studenti delle scuole superiori del territorio. Le candidature – ha fatto sapere il Comune attraverso una nota stampa – sono state numerose e hanno visto la partecipazione di diversi istituti, che hanno proposto idee e soluzioni rivolte alla tutela del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà, e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, sociale e culturale della città». Il progetto vincitore riceverà un premio di 1000 euro, «da investire nello sviluppo e nella realizzazione concreta dell’idea presentata.

La giuria, composta da esperti di alto livello, sarà presieduta da Pierangelo Veltri, professore ordinario del dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica dell’Università della Calabria (UniCal). Con lui, faranno parte della commissione il segretario generale Domenico Libero Scuglia e la dirigente scolastica Carla Montesanti». L’evento rappresenta un’occasione unica per «mettere in luce il talento e l’impegno delle giovani generazioni, incentivando l’adozione di soluzioni innovative per il futuro della città». La giornata vedrà anche la presentazione dettagliata dei vari progetti candidati, offrendo un momento di confronto e di ispirazione per l’intera comunità.