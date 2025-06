L’ultimo barbiere di San Nicola da Crissa, LaC Storie racconta la bottega di mastru Antonio: barba, capelli e memoria storica – VIDEO

Antonio Galati oggi ha 83 anni, è in pensione ma non ha chiuso il suo salone che è diventato un punto di ritrovo per amici e compaesani, come l'antropologo Vito Teti. Questo luogo magico sarà al centro della nuova puntata del format di Saverio Caracciolo in onda oggi, 2 giugno, alle 19.30 su LaC Tv