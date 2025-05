Bambini in piazza a Limbadi per riscoprire i giochi tradizionali: Unicef Vibo e Pro Loco celebrano i diritti dell’infanzia

Un pomeriggio di divertimento all’insegna dell’impegno a favore dei più piccoli. Via cellulari e tv per favorire la socializzazione e la creatività

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socialità ha animato Limbadi, dove Unicef Vibo Valentia e Pro Loco Limbadi hanno proposto una serie di giochi tradizionali per commemorare il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (27 maggio 1991) e celebrare la Giornata del diritto al gioco celebrata (28 maggio).

Fin dalle prime ore del pomeriggio – si legge in una nota – lo spazio pubblico si è trasformato in un grande laboratorio all’aperto: i partecipanti, guidati dai volontari, hanno preso parte a attività ludiche pensate per stimolare la collaborazione e la creatività, oltre che per riflettere sull’importanza del gioco come diritto irrinunciabile.

«Il gioco non è soltanto divertimento, ma un vero e proprio strumento educativo – ha dichiarato Gaetano Aurelio, presidente di Unicef Vibo Valentia -. Attraverso queste iniziative vogliamo ribadire che ogni bambino ha il diritto di crescere in un ambiente che ne valorizzi la creatività, il rispetto delle regole e della solidarietà».

«L’evento – continua la nota – conferma l’impegno congiunto di Unicef e Pro Loco nel promuovere momenti di incontro e divertimento che contribuiscano a diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia sul territorio».

Il presidente Aurelio ha ringraziato il Comune per la concessione della piazza e tutti i componenti della Pro Loco di Limbadi, a cominciare dal presidente Vincenzo Calzona.