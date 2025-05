Unione insigniti della Repubblica, Maurizio Bonanno eletto presidente della sezione di Vibo Valentia

Il giornalista prende il posto di Gaetano Paduano, prematuramente scomparso: «Emozionato e commosso per questo onore»

La Sezione U.I.R. (Unione Insigniti – Ordine al Merito della Repubblica Italiana) di Vibo Valentia ha eletto il suo nuovo presidente: si tratta del Cav. Maurizio Bonanno, che succede al Cav Gaetano Paduano, per tutti semplicemente “Tani”, prematuramente scomparso pochi mesi.

«Un passaggio di testimone carico di emozione e di significato – informa una nota – vissuto con grande partecipazione da parte di tutti i soci, che ieri sera hanno gremito la sede del CSV, dove si è svolta l’assemblea che ha preceduto all’elezione del novo presidente avvenuta per acclamazione. Il neo Presidente ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta, promettendo di proseguire con impegno il cammino già tracciato in modo esemplare dal suo predecessore».

«Vivo oggi un momento incredibile e straordinario colmo di una serie di sentimenti – sono state le prime dichiarazioni di Maurizio Bonanno – Sono onorato, orgoglioso, grato. Sono emozionato e commosso nel ricordo ancora vivo e straziante di Gaetano Paduano, storico primo presidente e fondatore della sezione di Vibo Valentia dell’Uir, che ci ha lasciato troppo presto. Sono grato alla magnifica Angela Vergallo che ha portato avanti con competenza ed impegno la presidenza della nostra sezione in questa fase intermedia. Sono infinitamente grato a tutti voi Insigniti, che mi avete indicato e votato in un clima di armonia e di unità».

La Sezione di Vibo Valentia – è stato evidenziato – ha il vanto di essere stata la prima ad essere costituita nell’ambito dell’U.I.R., un primato che sottolinea il valore e la storicità del gruppo nel panorama nazionale dell’associazione.