Giocattoli e sorrisi per i piccoli del reparto Pediatria di Vibo

Iniziativa benefica dell’Associazione Valentia di concerto con Vibo Center e Piripicchi animazione

«Non possiamo fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Così questa mattina abbiamo voluto regalare un sorriso ai bambini in ospedale». È quanto fa sapere in una nota l’Associazione Valentia che, in sinergia con il direttore del Vibo Center Daniele Ventrice e la Piripicchi Animazione, si è recata nel reparto di Pediatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, donando giocattoli nuovi e tanti sorrisi. «Un ringraziamento sentito – aggiunge l’associazione guidata da Anthony Lo Bianco – va al Direttore di Pediatria e neonatologia Salvatore Braghó».